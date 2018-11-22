克林顿女儿要竞选总统？

(德国之声中文网) 切尔西·克林顿(Chelsea Clinton)在接受英国广播公司采访时说，尽管她目前没有从政的打算，但是今后有可能被别人说服走上这条道路："人们总是说'有可能'，但是，对个人来说，这也应该总是有可能的。当然，现在是不可能的，但是并不是说永远不可能。我希望，每一个关心我们国家未来的人，都能有这样的感受，不论他今后是想要竞选地方学校董事会、还是想竞选总统。"

她还强调，应该有更多的人站出来考虑竞选总统，这样"有利于大家在投票站有更好的选择"。

早在今年10月，切尔西·克林顿就曾经暗示今后可能从政。当时，她在接受媒体采访时说："要是有人即将辞职或者即将退休、同时我又觉得我能做好那份工作、且那份工作也适合我的天资，那我就必须考虑这是否为正确的抉择。"更早前，在今年八月的爱丁堡国际书展上，切尔西·克林顿在推介自己出版的少儿读物时，也对公众表示，有关她今后从政的问题，"现在绝对不可能"，但是"今后绝对有可能"。

切尔西是比尔·克林顿以及希拉里·克林顿的独生女。她曾经在2008年以及2016年总统选战期间，多次为其母亲站台造势。而在个人职业生涯方面，她曾经供职于麦肯锡咨询、大道资本集团(Avenue Capital Group)，同时也在克林顿基金会内担任副主席职务。她还一度在NBC全国广播公司任兼职记者。近年来，切尔西·克林顿出版了多本少儿读物，还在2017年被任命为网络旅行社Expedia的董事会成员。据估计，切尔西·克林顿的个人净资产达1500万美元。

目前，民主党方面还没有正式开始2020年总统候选人的推选工作。外界猜测的候选人中，暂时还不包括切尔西·克林顿。她母亲希拉里·克林顿，已在一年前明确表示，不会再次参选。

今年6月的一份民意调查（ Ipsos/Daily Beast）曾显示，切尔西比目前的"第一女儿"伊万卡·特朗普更受美国民众欢迎。目前，伊万卡在白宫从事顾问工作。很多人猜测，伊万卡有意成为"美国未来的女总统"。