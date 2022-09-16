 克林顿：北约东扩是“正确时刻的正确之举” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2022

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克林顿：北约东扩是“正确时刻的正确之举”

美国前总统克林顿在接受采访谈到乌克兰战争时，驳斥了有关北约东扩是乌克兰战争肇因的说法。他表示，如果没有北约东扩，和平可能更早被打破。

美国前总统克林顿：北约东扩不是一个错误

美国前总统克林顿：北约东扩不是一个错误

（德国之声中文网）克林顿日前在接受美国有限广播电视网（CNN）采访时说："我想，我们是在正确的时刻做了正确的事。如果我们当时没有这样做，这场危机可能爆发得更早。"在这一周日播出的采访中，这位1993年到2001年间在任的美国总统说："今天，我比那时更加确信，我们做了正确的事。"

俄罗斯领导人普京指责北约在苏联解体后向东扩展违背了最初的承诺，是对俄罗斯国家安全的挑衅和威胁。对这一种说法，历史学界有不同的观点看法。不过在上世纪90年代，曾存在过俄罗斯加入北约的选项。

克林顿也在采访中说，当时，他不仅曾向俄罗斯提出让该国获得北约特别伙伴的身份，而且还表示俄罗斯日后有机会成为北约正式成员国。克林顿对记者说："我当时的论点是，未来世界面临的最大安全威胁来自非政府力量或拥有生化武器和核材料并可能将其出售给恐怖组织的专制国家。我说我们应该一同来应对。"

克林顿与时任俄罗斯总统叶利钦：加入北约曾是俄罗斯的一个选项

克林顿与时任俄罗斯总统叶利钦：加入北约曾是俄罗斯的一个选项

克林顿1992年当选总统时，正值苏联解体后不久。在他任期内，捷克、匈牙利和波兰首先于1999年加入北约。2004年的第二轮东扩中，又加入了波罗的海三国、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。目前北约成员国已增加到30个。不少前华约国家以及前苏联加盟共和国都成为了北约成员。

在乌克兰战争问题上，对俄罗斯表示支持或理解的人士提出的论据称，北约不断东扩造成俄罗斯认为自己的势力范围受到侵犯，普京入侵乌克兰是一种"反击"的举动，目的是让俄罗斯恢复昔日苏联帝国的部分疆域，并证明俄罗斯不是一个会被西方轻易吓倒的弱国。

俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，北约作为军事同盟的重要性对更多欧洲国家更为凸显。不久前，长期保持中立地位的北欧国家瑞典和芬兰已正式提出申请加入北约。

芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

 

（德新社、CNN、Politico）

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