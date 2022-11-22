 克林斯曼信口开河评论伊朗遭炮轰 | 足坛体坛 | DW | 28.11.2022

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克林斯曼信口开河评论伊朗遭炮轰

前德国队主教练克林斯曼关于伊朗足球文化的言论，引起了伊朗队的不满。克林斯曼随后放低姿态，伊朗队教练和伊朗足协则称：克林斯曼应该多多了解伊朗的波斯文化。

克林斯曼代表国际足联，观察目前在卡塔尔举行的世界杯比赛

克林斯曼代表国际足联，观察目前在卡塔尔举行的世界杯比赛

（德国之声中文网）德国国家足球队前主帅克林斯曼（Jürgen Klinsmann）对伊朗队比赛风格信口开河地评论，引起了伊朗国家队教练奎罗斯（Carlos Queiroz）的不满，并在社群媒体上引起了轩然大波。这位1990年世界杯冠军以评论员的身份出现在BBC的节目上，批评伊朗以2比0击败威尔士时的「低劣表现」。

他当时指出：「这是他们文化的一部分，也是他们的比赛方式，他们完美地影响裁判行事。板凳上的人（替补球员）不断跳起来，向边裁和第四裁判抱怨，他们一直在你耳边说话。」克林斯曼补充：「这就是他们的文化，让你无法集中注意力。」

克林斯曼：断章取义的发言

克林斯曼的言论首先在社交媒体上受到了尖锐的抨击，后来又受到了奎罗斯和伊朗足协的批评。此后，这位前德国国家队教练试图缓和气氛，他说：「我从未批评过奎罗斯或伊朗的替补球员。我所描述的是他们表现出的情感和行事风格，这是他们令人钦佩之处。」 克林斯曼认为他的发言遭到断章取义。

克林斯曼曾称奎罗斯的风格非常适合伊朗足球。他说：「他（奎罗斯）在南美洲国家遇到困难，在带领哥伦比亚和埃及的国家队时都没有获得晋级资格。就在世界杯之前，他回到曾经工作过很长一段时间的伊朗队。」

奎罗斯邀请克林斯曼了解伊朗文化

奎罗斯在推特上发表长文回应：「无论我能多么尊重你在球场上的表现，这些关于伊朗文化、伊朗国家队和我的球员的评论是足坛的耻辱。」奎罗斯邀请克林斯曼到伊朗队来和球员们见面，了解伊朗的文化，但在这之前要求他辞去国际足联技术研究小组的职务。

伊朗足协在周日回应此事，称克林斯曼应该道歉，并要求国际足联对此事进行澄清。伊朗足协表示，伊朗队邀请克林斯曼到他们的训练营中参与「关于千年波斯文化以及足球和体育的价值」的课程。

在2022年世界杯技术研究小组中，由阿森纳传奇教练温格（Arsène Wenger）领导的专业团队分析在卡塔尔举行的世界杯比赛，并将他们的发现分享给国际足联。除克林斯曼外，该小组还包括扎切罗尼（Alberto Zaccheroni）、车杜里（Cha Du-ri）、奥利塞（Sunday Oliseh）、蒙德拉贡（Faryd Mondragon）和祖贝布勒（Pascal Zuberbühler）等人。

（德新社、sid）

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