克宫辟谣：有关特朗普与普京通话的报道“纯属虚构”

对于美国媒体此前有关特朗普已经和普京通电话的消息，莫斯科方面周一予以否认，称其“纯属虚构”。被问及克里姆林宫方面是否会与这位美国候任总统接触时，发言人佩斯科夫表示“尚无具体计划”。

（德国之声中文网）克里姆林宫周一否认美国候任总统特朗普近日曾与俄罗斯总统普京通话的新闻报道，并表示普京尚未有与特朗普通话的计划。

美国《华盛顿邮报》最先报导了这次通话，报道援引不具名消息人士称，特朗普告诉普京不该将乌克兰战争升级。路透社也援引未具名人士做出了报道。

克里姆林宫发言人佩斯科夫对此表示: “这完全不符合事实。纯属虚构，是假消息。没有过任何谈话。”

佩斯科夫说，这是体现如今新闻质量下降的最明显例子，有时就算是相当有声望的出版物也是如此。

在被问及普京和特朗普是否有任何接触计划时，佩斯科夫回答: “目前还没有具体计划。”

特朗普在竞选期间曾表示，如果当选他可以在24小时内为乌克兰带来和平。

曾称能在“一天之内结束乌克兰战争”

此前《华盛顿邮报》报道称，特朗普上周四已在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）与俄罗斯总统普京通话。两名不具名知情人士透露，特朗普在电话中建议普京不要让乌克兰战争升级，并提醒普京“美国在欧洲有大量军事存在”。此外，特朗普及普京亦讨论了欧洲大陆的和平目标，特朗普也向普京表示他有兴趣再次谈话，讨论尽快解决乌克兰战争。

此前，特朗普曾在竞选总统期间宣称，将在“一天之内”找出结束俄乌冲突的方法，但并没有提供具体细节。知情人士称，特朗普私下表态支持让俄罗斯保留部分已占领领土的协议，在与普京的通话中也简短提及相关问题。

《华邮》报导指出，乌克兰方面也得知特朗普与普京通话，并对此表示“不反对”。在此之前，特朗普6日也曾跟乌克兰总统泽伦斯基进行通话。

特朗普与普京的关系过去多次引发外界质疑，美国记者伍德沃德（Bob Woodward）日前在新书中揭露，特朗普卸任后，曾7度与俄罗斯总统普京通话。特朗普则于选前专访中表示，“如果我能与人建立关系，对一个国家来说是一件好事，而非坏事”，并称他与普京、中国国家主席习近平及北韩领导人金正恩的关系都非常好。



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。