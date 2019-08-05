克什米尔地区以危险的方式将拥核的两个国家印度和巴基斯坦连接在一起。人们也可以说：克什米尔是火药桶，任何一丁点儿火星都会使局势急转直下。印度刚作出一项引起争议的决定。我们解释若干背景因素。
（德国之声中文网）克什米尔北部的印控区自成一个邦。加上查谟市（地区），该邦现今称为"查谟和克什米尔"。查谟是全邦最大都市、冬季首府。夏季首府是斯利那加（Srinagar）。
发生了什么事情？
印度政府宣布，取消"查谟和克什米尔"享有的特别地位。这一特殊地位原由印度宪法第370条得到保障。印度内政部长沙阿（Amit Shah）在新德里向国会表示，该条款将经由莫迪总理的行政令被取消。该政令应"立即"生效。整整70年里，出于对可能发生冲突的顾虑，没有任何一届印度政府敢于触碰这一特别地位条款。
特别地位
特别地位条款保障在几乎所有政治领域的自主权。由此，"查谟和克什米尔"享有自治权，拥有自己的邦议会和邦政府。新德里只负责外交和国防事务。
司法上有疑问的决定
印度政府的决定在法律上有争议。宪法专家们指出，此类决定须先行得到克什米尔地方议会及政府的同意。然而，新德里中央政府已于2018年以"恐怖主义与暴力"增加为由，解散了该邦议会众议院。
为何现在走出这一步？
莫迪政府的一个目标是，将克什米尔更紧密捆绑于印度，或曰，使该邦更加融入国家。莫迪的印度教民族主义政党--印度人民党（BJP）在今年的选战中就曾许诺，取消该邦的特别地位。在莫迪总理的首届任期中，已有走出这一步骤的相关努力。
印度教与穆斯林
查谟和克什米尔地区穆斯林色彩浓厚，是印度唯一一个穆斯林占多数的邦。查谟市居民则多为印度教徒，构成例外。现在作出的决定也与当地宗教冲突这一背景有关。一段时间以来，冲突明显增加。反对派早已指控印度人民党推行敌视穆斯林的政策。
印、巴国内反应
尤其在巴基斯坦，很多人作出愤怒反应。情绪激化。莫迪的画像被焚烧。有人呼吁进行一场新战争。多个城市出现示威抗议。在印度，莫迪的支持者们则在决定公布后，走上街头，欢呼雀跃。德国电台记者穆什-波罗夫斯卡（Bernd Musch-Borowska）表示，支持者和反对者如此反应，这在印度次大陆乃属正常现象。不过，他警告说，"局势当然可能在任何时候失控"。
查谟和克什米尔局势
紧急状态。与此相关，目前实施宵禁，电话和互联网联系受到限制。此外，政界领袖遭软禁。记者穆什-波罗夫斯卡称，公共生活基本瘫痪。印度向这一喜马拉雅边陲地区增派了数千军队。游客被要求离开。目前尚未出现大规模公开抗议。不过，穆什-波罗夫斯卡相信，情况随时都可能骤然改变。柏林科学与政治基金会的亚洲事务专家瓦格纳（Christian Wagner）也持相同看法。他说，莫迪此举不啻对温和派政党的凌辱，势将给地方极端化倾向带来更多推动。
两个核国家
印度和巴基斯坦均为核国家。在这一背景下，这两国之间的冲突总是让国际社会充满忧虑，并特别关注。
凝炼/洪沙（德意志电台）