（德国之声中文网）克什米尔北部的印控区自成一个邦。加上查谟市（地区），该邦现今称为"查谟和克什米尔"。查谟是全邦最大都市、冬季首府。夏季首府是斯利那加（Srinagar）。

发生了什么事情？

印度政府宣布，取消"查谟和克什米尔"享有的特别地位。这一特殊地位原由印度宪法第370条得到保障。印度内政部长沙阿（Amit Shah）在新德里向国会表示，该条款将经由莫迪总理的行政令被取消。该政令应"立即"生效。整整70年里，出于对可能发生冲突的顾虑，没有任何一届印度政府敢于触碰这一特别地位条款。

特别地位

特别地位条款保障在几乎所有政治领域的自主权。由此，"查谟和克什米尔"享有自治权，拥有自己的邦议会和邦政府。新德里只负责外交和国防事务。

司法上有疑问的决定

印度政府的决定在法律上有争议。宪法专家们指出，此类决定须先行得到克什米尔地方议会及政府的同意。然而，新德里中央政府已于2018年以"恐怖主义与暴力"增加为由，解散了该邦议会众议院。

印度报纸纷纷以此为头条

为何现在走出这一步？

莫迪政府的一个目标是，将克什米尔更紧密捆绑于印度，或曰，使该邦更加融入国家。莫迪的印度教民族主义政党--印度人民党（BJP）在今年的选战中就曾许诺，取消该邦的特别地位。在莫迪总理的首届任期中，已有走出这一步骤的相关努力。

印度教与穆斯林

查谟和克什米尔地区穆斯林色彩浓厚，是印度唯一一个穆斯林占多数的邦。查谟市居民则多为印度教徒，构成例外。现在作出的决定也与当地宗教冲突这一背景有关。一段时间以来，冲突明显增加。反对派早已指控印度人民党推行敌视穆斯林的政策。

印、巴国内反应

尤其在巴基斯坦，很多人作出愤怒反应。情绪激化。莫迪的画像被焚烧。有人呼吁进行一场新战争。多个城市出现示威抗议。在印度，莫迪的支持者们则在决定公布后，走上街头，欢呼雀跃。德国电台记者穆什-波罗夫斯卡（Bernd Musch-Borowska）表示，支持者和反对者如此反应，这在印度次大陆乃属正常现象。不过，他警告说，"局势当然可能在任何时候失控"。

查谟市街头一位女性

查谟和克什米尔局势

紧急状态。与此相关，目前实施宵禁，电话和互联网联系受到限制。此外，政界领袖遭软禁。记者穆什-波罗夫斯卡称，公共生活基本瘫痪。印度向这一喜马拉雅边陲地区增派了数千军队。游客被要求离开。目前尚未出现大规模公开抗议。不过，穆什-波罗夫斯卡相信，情况随时都可能骤然改变。柏林科学与政治基金会的亚洲事务专家瓦格纳（Christian Wagner）也持相同看法。他说，莫迪此举不啻对温和派政党的凌辱，势将给地方极端化倾向带来更多推动。

两个核国家

印度和巴基斯坦均为核国家。在这一背景下，这两国之间的冲突总是让国际社会充满忧虑，并特别关注。

凝炼/洪沙（德意志电台）