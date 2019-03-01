克什米尔硝烟未散 巴酝酿提名总理获诺奖

（德国之声中文网）周六，巴基斯坦巴基斯坦信息部部长法瓦德·乔杜里（Fawad Chaudhry）在国民议会提交了一份决议草案，建议总理获得诺贝尔和平奖。据执政的正义运动党（PTI）党内人士周日透露，这一草案可能会在周一提交议会表决。

据该国媒体"黎明新闻"报道，由于执政党在议会占有席位上的多数优势，因此草案预计会顺利通过。目前已经有大约30万人参与了网络上的请愿联署，呼吁将诺贝尔和平奖授予总理伊姆兰·汗。

在巴基斯坦社交媒体上，#诺贝尔和平奖授予伊姆兰·汗（NobelPeacePrizeForImranKhan）成为搜索热词。在此之前，伊斯兰堡政府于周五将俘虏的印度军机飞行员瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）送还给印方。

瓦塔曼数天前在印巴存在主权争议的克什米尔地区上空执行任务时，他所驾驶的军机被巴基斯坦击中，他本人也被巴方俘虏。国际社会担忧这一事件可能会引发这两个拥核敌对邻国之间爆发全面冲突。

被俘印度飞行员瓦塔曼于印度时间3月1日晚上回到了印度。据CNN报道，当地时间2日，印度防长会见了瓦塔曼。印国防部在推特上表示，防长向瓦塔曼表达了"国家感情"，并赞赏他"无懈可击的作战技巧及在逆境中的冷静思维"。

巴基斯坦电视台直播释放印度飞行员的过程

据联合早报报道，瓦塔曼的获释过程在电视上直播。之前巴基斯坦电视台播放了瓦塔曼讲话的视频，这名飞行员在视频中称赞"巴基斯坦军队是一支非常专业的队伍"，但印度网友对此表示不满，认为他是被逼迫讲出这番话。

不过，印巴两国在争议地区的冲突并未完全平息。就在印飞行员获释回国几个小时之后，两国军队又在控制线两侧相互炮击，导致四人死亡。尽管炮火随后平息，但是当地居民担心，两国之间的擦枪走火仍然可能再次发生。

华盛顿智库威尔逊中心（Wilson Center）的亚洲问题专家库格尔曼（Michael Kugelman）在为德国之声撰写的客座评论中指出，目前来看双方之间的摩擦与真正爆发核冲突还相距甚远。不过，这些低系数的摩擦升级并不是唯一的风险因素。同样令人担忧的是巴基斯坦战略核武器库的不断扩大，况且巴基斯坦也从未承诺不率先使用核武器。理论上讲，印度方面以常规武器发起的任何攻击都有可能使得巴基斯坦以核武器予以反击。