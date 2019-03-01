 克什米尔硝烟未散 巴酝酿提名总理获诺奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2019

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时政风云

克什米尔硝烟未散 巴酝酿提名总理获诺奖

印巴冲突尚未完全平息，巴基斯坦执政党就加入到为总理伊姆兰·汗（Imran Khan）呼吁提名诺维尔和平奖的社交媒体倡议中，以表彰其在缓和冲突中扮演的“英明睿智”角色。刚刚获释回国的被俘印度飞行员瓦塔曼也被防长称赞“作战技巧无懈可击”。

Pakistan Isalamabad - Premierminister Imran Khan (picture-alliance/AA/Pakistan Prime Ministry Office)

巴基斯坦总理伊姆兰·汗

（德国之声中文网）周六，巴基斯坦巴基斯坦信息部部长法瓦德·乔杜里（Fawad Chaudhry）在国民议会提交了一份决议草案，建议总理获得诺贝尔和平奖。据执政的正义运动党（PTI）党内人士周日透露，这一草案可能会在周一提交议会表决。

据该国媒体"黎明新闻"报道，由于执政党在议会占有席位上的多数优势，因此草案预计会顺利通过。目前已经有大约30万人参与了网络上的请愿联署，呼吁将诺贝尔和平奖授予总理伊姆兰·汗。

在巴基斯坦社交媒体上，#诺贝尔和平奖授予伊姆兰·汗（NobelPeacePrizeForImranKhan）成为搜索热词。在此之前，伊斯兰堡政府于周五将俘虏的印度军机飞行员瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）送还给印方。

瓦塔曼数天前在印巴存在主权争议的克什米尔地区上空执行任务时，他所驾驶的军机被巴基斯坦击中，他本人也被巴方俘虏。国际社会担忧这一事件可能会引发这两个拥核敌对邻国之间爆发全面冲突。

被俘印度飞行员瓦塔曼于印度时间3月1日晚上回到了印度。据CNN报道，当地时间2日，印度防长会见了瓦塔曼。印国防部在推特上表示，防长向瓦塔曼表达了"国家感情"，并赞赏他"无懈可击的作战技巧及在逆境中的冷静思维"。

Pakistan India (picture-alliance/AP Photo/B.K.Bangash)

巴基斯坦电视台直播释放印度飞行员的过程

据联合早报报道，瓦塔曼的获释过程在电视上直播。之前巴基斯坦电视台播放了瓦塔曼讲话的视频，这名飞行员在视频中称赞"巴基斯坦军队是一支非常专业的队伍"，但印度网友对此表示不满，认为他是被逼迫讲出这番话。

不过，印巴两国在争议地区的冲突并未完全平息。就在印飞行员获释回国几个小时之后，两国军队又在控制线两侧相互炮击，导致四人死亡。尽管炮火随后平息，但是当地居民担心，两国之间的擦枪走火仍然可能再次发生。

华盛顿智库威尔逊中心（Wilson Center）的亚洲问题专家库格尔曼（Michael Kugelman）在为德国之声撰写的客座评论中指出，目前来看双方之间的摩擦与真正爆发核冲突还相距甚远。不过，这些低系数的摩擦升级并不是唯一的风险因素。同样令人担忧的是巴基斯坦战略核武器库的不断扩大，况且巴基斯坦也从未承诺不率先使用核武器。理论上讲，印度方面以常规武器发起的任何攻击都有可能使得巴基斯坦以核武器予以反击。

  • Indien, Kaschmir, Budgam: Soldaten stehen an den Trümmern des Hubschraubers der Indian Air Force (Reuters/D. Ismail)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    前所未有的危险？

    2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

  • Pakistan - Zerstörung nach Luftangriff der Indischen Armee (AFP/ISPR)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印度轰炸巴境内目标

    巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

  • Kashmir Anschlag in Pulwama (IANS)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    暴力不止

    2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

  • Karte Infografik The Kashmir conflict - disputed territories

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    持久的冲突与惨痛的代价

    自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

  • Indien Pakistan Tote nach Angriff auf indisches Militärlager (picture alliance/AP Photo/C. Anand)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印度打击反叛武装

    2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

  • Kashmir | Ausschreitungen in Srinagar (Reuters/D. Ismail)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    一名克什米尔分离人士之死

    2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

  • Indien Lal Chowk Srinagar - Nach Uri Terrorangriff (UNI)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    乌里袭击事件

    2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

  • Indien Symbolbild Polizeigewalt (Getty Images/AFP/)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    侵犯人权

    显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

  • Indien Kaschmir Soldaten vor Absperrung (picture-alliance/dpa/J. Singh)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    克什米尔非军事化

    支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

  • Indien allgemeine Bilder von Jammu Kaschmir (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    分离无望

    但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。

    作者: null Shamil Shams


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