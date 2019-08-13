克什米尔危机:中国选哪边站

(德国之声中文网) 印度外交部长苏杰生访问北京期間强调，在全球不确定时期，中国和印度都需要发挥稳定的作用。他这番话似乎也暗示，要北京在克什米尔问题上保持中立。

德国之声专访印度新德里的作家和外交政策专家巴苏(Narayani Basu)。他认为，虽然中国批评印度的举动是要控制克什米尔，但北京不太可能让中印经济合作关系受到影响。他强调：「印度总理莫迪和中国国家主席习近平在双边关系上一直保持地很成熟，将分歧议题与合作领域分开，不会互相影响。因此，虽然会有各方的外交动作，但没有人期待会有更大的进展。」

他说:「目前，中国正在处理一系列国内和全球性的问题，无法只关注克什米尔问题。」意指北京尚需处理香港抗争、台湾政局，以及与美国的贸易冲突等。

因为巴基斯坦迄今尚未得到普遍的国际支持，因此巴苏所說的「北京不出手只会让巴基斯坦陷入困境」可能符合真實。在莫迪决定废除克什米尔的特殊地位之后，华盛顿表示其对该地区的政策没有改变。俄罗斯和阿拉伯联合酋长国则支持印度。另一个巴基斯坦的盟友沙特阿拉伯也没有表态支持。

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但印度外交政策智囊机构Gateway House的国际安全研究研究员帕蒂尔 (Sameer Patil)告诉德国之声，中国可以利用克什米尔问题向印度施加经济和贸易压力。他和部份分析人士指出，印度决定直接管理拉达克是一个地缘政治举措。他认为，因为该地区的经济激励措施，中国在拉达克的影响力一直在增加。根据帕蒂尔的说法，印度政府过去对于拉达克兴趣缺缺，这个地区没有什么发展。

他说:「印度总理莫迪的决定是受到行政和地缘政治因素的影响。新德里担心拉达克没有受到关注，让中国增加在这个地区的影响力。」莫迪因此将拉达克地区指定为「联邦属地」(Union Territory)，允许新德里通过中央政府直接下指令。但在公开场合，莫迪的政府试图淡化这些原因，只表示新的做法是为了解决拉达克的发展需求。

印度外长苏杰生访问北京后，莫迪可能会在本月底访问巴黎，参加G7七国集团首脑会议。 10月，中国国家主席习近平将访问印度，与莫迪举行非正式会晤。

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巴基斯坦指望中国

巴基斯坦正努力争取全球支持，希望印度政府收回废除克什米尔特殊地位的决定。上周五，巴基斯坦外交部长库雷希 (Shah Mahmood Qureshi)访问北京，争取中国的支持。

中国和巴基斯坦的合作日深。花费高达数十亿美元的中巴经济走廊（CPEC）项目中，新建的中巴喀喇崑崙公路。过去这条碎石道路目前正开发成一条可全年使用的多车道沥青公路，通过克什米尔西部地区连接各国，成为中巴两国进行贸易的重要通道。此外，中国在巴基斯坦的基础设施和能源项目上投资570亿美元（510亿欧元），超过其他任何南亚国家。巴基斯坦透过与中国的经济联盟巩固在喜马拉雅山麓的地位。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



Kunal Purohit (Mumbai)/夏立民