克什米尔危机下印度外长匆忙访华

（德国之声中文网）印度外长苏杰生周日起开始对中国进行为期三天的访问 。此前，新德里政府刚刚宣布，取消宪法中规定的克什米尔地区享有的特殊地位。

中国外交部发言人华春莹周二曾表示，近日印方以单方面修订国内法律的形式，继续损害中方的领土主权，这一做法不可接受，也不会产生任何效果。

印度和巴基斯坦都对整个克什米尔地区宣称拥有主权。但是两国都仅对克什米尔的部分地区实现实际控制。自从印巴两国1947年分别宣布独立以来，克什米尔的主权归属问题在两国间一直存在争议。现如今，印度实际控制的克什米尔领土面积为45%，巴基斯坦为35%。另外还有20%的面积由中国实际控制。

本周，中国外交部举行的新闻例会上，有记者问到"印度政府宣布成立'拉达克中央直辖区'，其中涉及中印边界西段领土。中方对此有何评论？"外交部新闻发言人华春莹回答说："中方一直反对印方将中印边界西段的中方领土划入印行政管辖范围。这一立场是坚定、一贯的，从无任何改变。"她说："近日印方以单方面修改国内法律的形式，继续损害中方的领土主权，这一做法不可接受，也不会产生任何效力。我们敦促印方在边界问题上谨言慎行，严格遵守双方达成的相关协定，避免采取导致边界问题进一步复杂化的举动。"

中印作为世界人口数量最多的两个国家，不但存在竞争，同时也存在悬而未决的领土争端。双方偶尔会在边界地区爆发小规模冲突 。

中国对印度阿鲁纳恰尔邦的绝大部分地区宣称拥有主权，并将这一地区称为"藏南地区"。而印度则宣称对中国实际控制的阿克赛钦地区宣称拥有主权。

中国支持巴基斯坦

巴基斯坦外长库雷希提早一步，先期赶到北京。随后印度外长苏杰生也开始对华访问。据参考消息引述印度媒体的报道，中国外长王毅在与库雷希举行会谈后说，中国将继续在国际舞台上为巴方"主持公道"。

巴基斯坦方面也表示，将在北京的支持下，请联合国安理会解决新近发生的克什米尔问题。

巴基斯坦外长库雷希表示："我告诉中国方面，巴基斯坦政府决定在联合国安理会提出克什米尔问题。我们需要中国方面的帮助。中国方面也表示全力支持巴基斯坦。"

印度外长苏杰生

印度方面则坚持废除克什米尔的自治地位、重新勾画政治版图是"印度内部事务"，此举的目的是为了消除克什米尔地区的分离主义和恐怖主义。印度外交部一名发言人说："印度不去评论其它国家的内政，也希望其它国家也不要干涉它国内政。"

互不信任

由于受到1962年中印边境战争、达赖喇嘛流亡以及中国一贯对印度宿敌巴基斯坦提供支持等历史及现实因素的影响，中印关系被根深蒂固的不信任气氛所笼罩。

揭开克什米尔的面纱 多元文化 克什米尔素以文化和语言多样性著称。克什米尔山谷主要生活着穆斯林，查谟是印度教居民的聚居地，而拉达克则主要生活着佛教徒。但是，无休无止的暴力却对这里的多元社会产生了严重的损害。

揭开克什米尔的面纱 藏红花 藏红花是克什米尔的一大瑰宝。印度是继伊朗和西班牙之后最大的藏红花出口国。

揭开克什米尔的面纱 东方瑞士 克什米尔有着世界上最美的高山草甸和群山。在许多人眼里，这里就是东方的瑞士。2014年，有近110万人到查谟和克什米尔旅游。

揭开克什米尔的面纱 白雪皑皑 冬季给克什米尔披上了雪白的外衣。许多地区很适合冬季运动，但却缺乏相关设施。伊斯兰暴力活动仍是这里最大的挑战。

揭开克什米尔的面纱 河流纵横 克什米尔的喜玛拉雅山区是20多条河流的源头，最大的是印度河、尼勒姆河和拉维河。所有的河流都从印度流向巴基斯坦。

揭开克什米尔的面纱 克什米尔柳木 克什米尔也是重要的柳木产地。专家们认为，克什米尔柳木是做板球板最好的材料。克什米尔木材也适合造船。

揭开克什米尔的面纱 苏菲派 伊斯兰神秘主义派别苏菲派16世纪流传到克什米尔。苏菲派的传统是重视宗教和谐。许多克什米尔人尊崇的圣人都是苏菲派僧人。苏菲派歌唱家，如阿比达·帕维恩（Abida Parveen）迄今深受人们的欢迎。

揭开克什米尔的面纱 云端中作战 印巴之间的克什米尔冲突从1948年爆发以来持续至今。专家们认为，在可以预见的将来找到解决的办法希望渺茫。 两国都向自己控制的克什米尔地区投入了大量人力、物力，并在那里部署了自己的军队。锡亚琴冰川（5753米）因此被人称作世界上海拔最高的战场。

揭开克什米尔的面纱 印巴冲突升级 9月28日，两名驻克什米尔的巴基斯坦士兵在与印度士兵的交火中丧生。巴基斯坦军队发表声明称，巴军对印度的无端开火予以了正当回击。印度表示，其军队对活跃在印巴实际控制线上的恐怖主义武装展开了打击。9月18日，武装分子攻击印度在查谟和克什米尔邦的军事机构，造成18名士兵丧生，四名攻击者被击毙，印度当局认定袭击者为外国武装分子。



过去十年，印度方面谨慎地注视着中国对经济、军事和外交力量的加强。中国实力的加强令其足迹和影响力深入南亚地区，而这一地区被印度看作是其战略后院。

与此同时，中国也担心，印度同美国、日本等国家的关系越发密切。