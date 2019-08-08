克什米尔危机下印度外长匆忙访华

本周，印度政府突然宣布废除克什米尔自治地位。这一消息不仅引发地方紧张局势升温，同时也令印巴关系急剧恶化。继巴基斯坦外长紧急访华之后，印度外长苏杰生也于本周日到访北京。
（德国之声中文网）印度外长苏杰生周日起开始对中国进行为期三天的访问 。此前，新德里政府刚刚宣布，取消宪法中规定的克什米尔地区享有的特殊地位。
中国外交部发言人华春莹周二曾表示，近日印方以单方面修订国内法律的形式，继续损害中方的领土主权，这一做法不可接受，也不会产生任何效果。
印度和巴基斯坦都对整个克什米尔地区宣称拥有主权。但是两国都仅对克什米尔的部分地区实现实际控制。自从印巴两国1947年分别宣布独立以来，克什米尔的主权归属问题在两国间一直存在争议。现如今，印度实际控制的克什米尔领土面积为45%，巴基斯坦为35%。另外还有20%的面积由中国实际控制。
本周，中国外交部举行的新闻例会上，有记者问到"印度政府宣布成立'拉达克中央直辖区'，其中涉及中印边界西段领土。中方对此有何评论？"外交部新闻发言人华春莹回答说："中方一直反对印方将中印边界西段的中方领土划入印行政管辖范围。这一立场是坚定、一贯的，从无任何改变。"她说："近日印方以单方面修改国内法律的形式，继续损害中方的领土主权，这一做法不可接受，也不会产生任何效力。我们敦促印方在边界问题上谨言慎行，严格遵守双方达成的相关协定，避免采取导致边界问题进一步复杂化的举动。"
中印作为世界人口数量最多的两个国家，不但存在竞争，同时也存在悬而未决的领土争端。双方偶尔会在边界地区爆发小规模冲突 。
中国对印度阿鲁纳恰尔邦的绝大部分地区宣称拥有主权，并将这一地区称为"藏南地区"。而印度则宣称对中国实际控制的阿克赛钦地区宣称拥有主权。
中国支持巴基斯坦
巴基斯坦外长库雷希提早一步，先期赶到北京。随后印度外长苏杰生也开始对华访问。据参考消息引述印度媒体的报道，中国外长王毅在与库雷希举行会谈后说，中国将继续在国际舞台上为巴方"主持公道"。
巴基斯坦方面也表示，将在北京的支持下，请联合国安理会解决新近发生的克什米尔问题。
巴基斯坦外长库雷希表示："我告诉中国方面，巴基斯坦政府决定在联合国安理会提出克什米尔问题。我们需要中国方面的帮助。中国方面也表示全力支持巴基斯坦。"
印度方面则坚持废除克什米尔的自治地位、重新勾画政治版图是"印度内部事务"，此举的目的是为了消除克什米尔地区的分离主义和恐怖主义。印度外交部一名发言人说："印度不去评论其它国家的内政，也希望其它国家也不要干涉它国内政。"
互不信任
由于受到1962年中印边境战争、达赖喇嘛流亡以及中国一贯对印度宿敌巴基斯坦提供支持等历史及现实因素的影响，中印关系被根深蒂固的不信任气氛所笼罩。
过去十年，印度方面谨慎地注视着中国对经济、军事和外交力量的加强。中国实力的加强令其足迹和影响力深入南亚地区，而这一地区被印度看作是其战略后院。
与此同时，中国也担心，印度同美国、日本等国家的关系越发密切。