克什米尔分为两个印度直接管辖区

（德国之声中文网）印度政府公布消息说，已正式将与中国接壤的佛教徒聚居区拉达克与穆斯林占多数的查馍和克什米尔地区分开，组成两个由新德里直接管辖的联邦区。印度政府的决定在拉达克受到热烈欢迎。

两位新区长当天宣誓就职。新德里的印度教民族主义政府希望通过这一措施加强对印属克什米尔地区的控制。

逮捕和互联网封锁

为了防止抗议活动，新德里政府在8月向查馍和克什米尔地区派遣了上万名士兵，并严格限制人们的行动自由。数千人被逮捕，其中包括该地区的许多政治领导人。三个月后仍有数百名克什米尔的人被监禁。大批警察和其他国家武装部队被调遣到斯利那加和克什米尔山谷的其他城镇驻防。

印度政府试图修宪取消克什米尔特殊地位引发抗议示威

印度仍有许多地区没有互联网。据报道，最近的两个月中，在民众的抗议活动和与武装团体的冲突至少造成12人死亡。许多学校继续关闭。

莫迪（Modi）总理在他的家乡古吉拉特邦表示，穆斯林占多数的克什米尔地区现在有着"光明的未来"。在过去的三十年中，该冲突地区有4万人成为"恐怖主义"的受害者。

8月初，新德里修改宪法，取消了印属克什米尔自治区的特殊地位，并实行宵禁。

自1947年以来分裂

自1947年印度摆脱英国殖民统治宣布独立以及发生2次印巴战争以来，位于印度和巴基斯坦之间的克什米尔地区被分为印属和巴属两部分。但是，两国至今都声称对整个克什米尔地区拥有主权。自1989年以来，多个穆斯林反叛组织一直在为争取克什米尔的独立以及为使该地区归属巴基斯坦而进行斗争。该地区也有一部分在中国的控制之下。

默克尔访问印度

德国联邦总理默克尔（Angela Merkel）访印度期间还将讨论人权问题。默克尔将在会谈时明确表达对民主，法治和人权的支持。她说，联邦政府对巴基斯坦和印度之间的紧张关系以及克什米尔局势感到担忧，将通过外交渠道促进冲突的缓和乃至和平解决。

联邦总理默克尔率领多位部长前往印度首都新德里参加第五次德印政府间磋商。双方将签署多项协议。会谈的重点是经贸关系、创新与数字化、气候保护、可持续发展以及外交与安全政策等问题。

德国是印度在欧盟的最大贸易伙伴。默克尔总理说："我们希望进一步巩固我们的双边关系，向印度学习，同时也让我们的技术在印度占有一席之地。"

李京慧 / 乐然（德新社、法新社）