克什米尔冲突激化 巴基斯坦告上海牙

（德国之声中文网）巴基斯坦军方发言人推文通报称，"印方破坏停火"，在克什米尔巴控区射杀3名平民，其中一名7岁男孩，作为对印方破坏停火行为的反应，巴方朝印军哨所开火，击毙至少6名印军士兵。

印军和当地媒体则称，只有一名印度士兵被来自巴基斯坦方面的子弹打死，另外4名军人受伤。

印度欲将克什米尔设为中央直属区

本月初，印度取消了克什米尔印控区的自治地位，导致印巴紧张关系骤然升级。从那以来，沿两国边界实际控制线，冲突重又增加。

经由这一新措施，新德里领导人希望使这个穆斯林为主的地区更易融入印度教为主的印度。迄今，该地区有自己的宪法和广泛的政治权限。很多克什米尔人反对新规定。出于对爆发抗议浪潮的担忧，新德里政府向本就军事化的印巴边境地区增派了数万军队。

巴基斯坦对克什米尔地区也有主权要求，指控印方取消该地区的自治地位"非法"。自1947年印度实现独立、印巴分治以来，这两个核国家之间已因克什米尔进行过两场战争。

特朗普：局势"非常复杂"

围绕克什米尔冲突，美国总统特朗普表示愿在印巴两国间调停。他在华盛顿称，愿尽一切努力，进行斡旋。他说，愿意在周末法国比亚里茨（Biarritz）G7峰会之间与印总理莫迪的会谈中磋商克什米尔冲突。

特朗普称克什米尔地区目前局势具"爆炸性"，"非常复杂"。数天来，特朗普分别与莫迪和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）通过电话。特朗普推文称，他在电话交谈中吁请印巴双方缓解"克什米尔紧张局势"。

巴要将克什米尔问题提上国际层面

伊斯兰堡称，将首先考虑把冲突问题交由海牙国际法院审理。巴基斯坦媒体报道说，该国外长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）透露，已作出一项原则决定，将克什米尔争议交由国际法院审理。根据该报道，库雷希外长指出，这一决定是在顾及了所有司法角度后作出的。

在印度决定取消克什米尔印控区的部分自治地位后，伊斯兰堡政府很快宣布，将在所有国际论坛上将此作为议题。上周五（8月16日），联合国安理会举行50年来有关克什米尔的首次会议。巴基斯坦对之表示欢迎，并称是巴方的一个成果。汗总理指出，会议确认了联合国安理会迄今的11个相关决议，根据这些决议，克什米尔享有自决权。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔争端激化 莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印巴外长 纷纷匆忙访华 在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 巴基斯坦击落印度战斗机 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



凝炼/李鱼（德新社、法新社）

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