克什米尔"伤口"之下 印度停止向巴基斯坦供水

(德国之声中文网) 印度交通与基础设施部长加德卡里(Nitin Gadkari)周四(2月21日)通过推特表示，印度已经决定"停止分享我们的以前流向巴基斯坦的水"。

一周前，在印巴两国争议的克什米尔地区，印度军警的一个车队遭到了自杀式恐怖袭击，共有41名军警人员在这起汽车爆炸袭击中丧生。印方指控巴基斯坦方面策划了此次袭击，而巴官方则驳斥了这一指责。

1960年，印度与巴基斯坦签署了确保水资源共享的《印度河水协定》。此前，由于印度河及其多条支流都是从印度流入巴基斯坦，两国在水资源的分配上争端颇多。

印度部长加德卡里日前还宣布，印度河主要支流拉维河上修建大坝的工程已经启动。

印度与巴基斯坦两国在1947年分治后，一直在领土、水源等诸多重大议题上存在争端，为此还曾多次兵戎相见。两国也在上世纪九十年代分别成功研发了核武器。

看数字 学历史：印巴独立70年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立70年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立70年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立70年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立70年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立70年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立70年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立70年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立70年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



2月21日，巴基斯坦总理伊姆兰‧汗(Imran Khan)也宣布，他已授权本国军队对印方的"任何攻击或者冒进予以坚决回应"。此前，印方威胁要对巴基斯坦进行报复。

巴总理还强调，巴官方"没有以任何方式参与到上周克什米尔地区的袭击中"，"袭击是由当地人策划及执行的"。

巴基斯坦方面认为，克什米尔地区的紧张局势应归咎于"印度对当地的占领"。巴政府表示，愿意协助印方调查此次袭击案，惩罚袭击发动者。

揭开克什米尔的面纱 多元文化 克什米尔素以文化和语言多样性著称。克什米尔山谷主要生活着穆斯林，查谟是印度教居民的聚居地，而拉达克则主要生活着佛教徒。但是，无休无止的暴力却对这里的多元社会产生了严重的损害。

揭开克什米尔的面纱 藏红花 藏红花是克什米尔的一大瑰宝。印度是继伊朗和西班牙之后最大的藏红花出口国。

揭开克什米尔的面纱 东方瑞士 克什米尔有着世界上最美的高山草甸和群山。在许多人眼里，这里就是东方的瑞士。2014年，有近110万人到查谟和克什米尔旅游。

揭开克什米尔的面纱 白雪皑皑 冬季给克什米尔披上了雪白的外衣。许多地区很适合冬季运动，但却缺乏相关设施。伊斯兰暴力活动仍是这里最大的挑战。

揭开克什米尔的面纱 河流纵横 克什米尔的喜玛拉雅山区是20多条河流的源头，最大的是印度河、尼勒姆河和拉维河。所有的河流都从印度流向巴基斯坦。

揭开克什米尔的面纱 克什米尔柳木 克什米尔也是重要的柳木产地。专家们认为，克什米尔柳木是做板球板最好的材料。克什米尔木材也适合造船。

揭开克什米尔的面纱 苏菲派 伊斯兰神秘主义派别苏菲派16世纪流传到克什米尔。苏菲派的传统是重视宗教和谐。许多克什米尔人尊崇的圣人都是苏菲派僧人。苏菲派歌唱家，如阿比达·帕维恩（Abida Parveen）迄今深受人们的欢迎。

揭开克什米尔的面纱 云端中作战 印巴之间的克什米尔冲突从1948年爆发以来持续至今。专家们认为，在可以预见的将来找到解决的办法希望渺茫。 两国都向自己控制的克什米尔地区投入了大量人力、物力，并在那里部署了自己的军队。锡亚琴冰川（5753米）因此被人称作世界上海拔最高的战场。

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文山/王凡/(美联社、德新社)