克什米尔之乱：巴基斯坦欲逐印度大使

（德国之声中文网）巴基斯坦和印度围绕两国均对之提出主权要求的克什米尔的争端继续激化。巴基斯坦政府周三（8月7日）宣布，将驱逐印度驻巴大使、巴新任驻印大使将不被派驻新德里。此外，与印度的贸易暂停。巴方以此报复印度新近关于取消克什米尔印控区特殊地位的决定。

迄今，印度查谟和克什米尔邦邦有权自定法律。现在，这一写入宪法的权利被取消。印方称，正是这一特殊地位阻碍了克什米尔的发展，穆斯林占多数的该地区要更好地与印度教占主导地位的其它地区相融合。巴基斯坦认为，此举属于非法。对克什米尔提出部分主权要求的中国也对印方的决定提出强烈抗议。

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目前，印方出动了数千安全力量应对克什米尔发生的示威抗议浪潮。本周三，该地区的电话、电视、互联网联系继续处于中断状态。骚乱局势始于上周日。据目击者报告，最初是个别青年示威者向警察和士兵投掷石块，警方发射催泪弹作出反应。

查谟和克什米尔的住民多为穆斯林。但在以印度教为主的印度全国，穆斯林却是少数族群。以穆斯林为主的巴基斯坦视自己是整个克什米尔境内的穆斯林的保护人。新德里指责伊斯兰堡，培训并装备伊斯兰武装分子。巴方予以否认。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 前所未有的危险？ 2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度轰炸巴境内目标 巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 暴力不止 2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 持久的冲突与惨痛的代价 自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 印度打击反叛武装 2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 一名克什米尔分离人士之死 2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 乌里袭击事件 2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 侵犯人权 显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

印巴敌对，克什米尔代价高昂 克什米尔非军事化 支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

印巴敌对，克什米尔代价高昂 分离无望 但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。 作者: Shamil Shams



凝炼/洪沙（路透社）