 光想挣钱反应太晚？欧滑雪度假者准备提起诉讼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2020

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时政风云

光想挣钱反应太晚？欧滑雪度假者准备提起诉讼

滑雪度假带来不幸后果的情况并不少见。例如有些人因摔倒造成骨折。然而，蒂罗尔州的新冠病毒感染可能会造成更加严重的后果。

Österreich Wintersportort Ischgl (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

奥地利冬季运动胜地伊施格尔 （Ischgl）

 （德国之声中文网）奥地利消费者保护协会（VSV）正在准备提起集体诉讼。据该协会称，因奥地利蒂罗尔州当局对新冠病毒开始传播反应过于迟缓，为此大约400名滑雪度假者可能将联名提起诉讼。据称，在发出相关呼吁两天之后，就已经有很多人报名参加该行动，其中有350多人来自德国。他们中的大多数人都在伊施格尔（Ischgl）和帕兹瑙恩（Paznauntal）山谷度过假期。

仅凭媒体报道证据不足

自从新冠病毒在欧洲迅速传播以来，深受欢迎的伊施格尔冬季运动圣地便被视为是一个"病窝"。 奥地利消费者保护协会已经将蒂罗尔州州长普拉特（GüntherPlatter）以及市长、缆车公司和其他部门的代表告上法庭。但是检察院最初表示，不会仅根据所收集的媒体报道便展开调查。这也是消费者保护协会现在收集感染案例的原因。

过迟做出反应是出于商业考虑？

蒂罗尔当局被指控对伊施格尔出现的最初感染迹象反应太迟，从而促进了该病毒的传播。消费者保护协会表示正在通过其网站收集其他证词，以证明"该滑雪胜地是出于商业考虑推迟停业。"

Österreich | Geschlossene Apre-Ski Bar (Getty Images/AFP/APA/J. Gruber)

 已经关闭的奥地利Après滑雪酒吧

3月初，伊施格尔深受欢迎的Après滑雪酒吧的调酒师病毒测试呈阳性，可能前后导致了许多客人被感染，伊施格尔因此成为舆论关注的焦点。该地区另一家餐馆的一名女员工病毒测试也呈阳性。目前，检察官正在调查这位女员工的测试结果是否在2月底未向当局报告。

终于实行隔离

据媒体报道，尽管如此，该餐馆仍继续营业两个星期，因此这与主要在德国和奥地利、丹麦和挪威出现的数百个新冠病毒感染案例不无关系。此外，还有来自加拿大、英国、冰岛和瑞典的其他滑雪度假者也受到感染。

Österreich Coronavirus Polizeikontrolle Ischgl (picture-alliance/APA/J. Gruber)

因爆发新冠疫情，度假者离开伊施格尔滑雪胜地

自3月18日以来，整个蒂罗尔州被封锁隔离。尽管如此，一些度假者还是得以匆忙离开该地区。星期五，奥地利感染案例已经超过7000，58人死亡。

李京慧/任琛 (法新社、德新社 )

 

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