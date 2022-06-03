《光年正傳》因同志情節遭14國禁映 中國要求刪減畫面遭拒

（德國之聲中文網）美國迪士尼（Disney）動畫電影《光年正傳》（台灣譯：《巴斯光年》）（Lightyear）在中東和亞洲14個家仍未獲得放映許可，至於作為最大電影市場的中國，也可能不會允許播映。

一名《光年正傳》製片人向路透社透露，中國當局要求對電影畫面進行刪減，已經遭到迪士尼拒絕。她認為，這部電影不會在中國上映。另外，阿拉伯聯合酋長國週一（13日）已經宣佈禁止《光年正傳》在電影院上映，理由是片中有女同志接吻的畫面。

阿拉伯聯合酋長國媒體監管局（Media Regulatory Office）在推特發文稱，《光年正傳》遭禁原因是「違反該國媒體內容標準」，並上傳一張電影主角巴斯光年（Buzz Lightyear）的照片，上面放了紅色的禁止標誌。

法新社指出，《光年正傳》原訂6月16日在阿拉伯聯合酋長國上映。而和其他中東國家一樣，同性關係在阿拉伯聯合酋長國被視為犯罪行為。

阿拉伯聯合酋長國通常被認為是中東國家中，較為自由的國家之一。在波灣地區，有成人內容的電影通常會經過剪輯或刪除。

另外，包括沙特阿拉伯、埃及、印尼、馬來西亞和黎巴嫩等國，也都禁止《光年正傳》播映，但都未對外解釋禁映原因，也未回應路透社的評論請求。

馬來西亞迪士尼影業接受該國媒體詢問時證實《光年正傳》將不會在大馬上映，不過，該公司並未回應是否該動畫片里出現「女女吻」的劇情而撤檔的問題。

該報導稱，皮克斯過去曾有不少動畫片出現同志角色，但大多以含蓄方式呈現，《光年正傳》則是首次出現同性戀人親熱鏡頭的動畫片。

《光年正傳》是皮克斯備受歡迎的電影《玩具總動員》系列的前傳。克里斯·埃文斯（Chris Evans）為主角巴斯光年配音。影片中，巴斯的密友是一名女性太空遊俠，她與另一名女性結婚，他們在片中有接吻畫面。

中國會否上映？

《光年正傳》製片人加林·蘇斯曼（Galyn Susman）說，迪斯尼尚未收到中國當局關於是否允許該片進入影院的答復。但她說，製片人不會對電影進行修改。中國過去曾拒絕過在大銀幕上播映同志情節。

蘇斯曼在倫敦的電影首映會上告訴路透社：「我們不會刪減任何情節，尤其是有關於愛與激勵人心的內容，這些情節向巴斯展現他所做的選擇導致他錯過什麼。」

一名在電影院產業的消息人士說，中國對皮克斯而言，並非攸關成敗的市場。中國在其動畫片《玩具總動員4》（Toy Story 4）的全球票房中，只貢獻了3％。該片在2019年的全球票房超過10億美元。

為巴斯光年配音的埃文斯表示，因LGBTQ議題而反對《光年正傳》的想法都是「令人沮喪的」。他說：「很高興我們在社會包容能力向前邁進這件事上，成了一份子，但令人沮喪的是仍有一些地方沒有達到應有的水平。」

《光年正傳》將於週五（6月17日）在美國和加拿大的影院首映。更早前，今年5月，迪斯尼拒絕了刪減漫威電影《奇異博士2：進入瘋狂多元宇宙》中的同性內容的要求。沙特阿拉伯和部分中東國家都沒有放映這部電影。

（法新社、路透社等）

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