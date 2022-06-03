 《光年正傳》因同志情節遭14國禁映 中國要求刪減畫面遭拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

《光年正傳》因同志情節遭14國禁映 中國要求刪減畫面遭拒

動畫電影《光年正傳》因涉及女女接吻畫面遭到14國禁映，至於中國曾要求刪減畫面遭製片方拒絕，未來是否會在電影院上映，仍是未知數。

Animationsfilm | Lightyear

因有同志接吻畫面「巴斯光年」遭多國禁止上映。

DW.COM

迪士尼影音平台Disney+本月落户香港，有网友发现平台上的美国电视常青动画片《辛普森一家》的一集消失了，这一集的内容涉及主角一家来到中国拜访天安门的片段。这起“被消失”事件加剧了人们对中国审查制度的担忧。

知名动画《辛普森一家》多年来因为印裔美籍人阿普这个角色被指责种族歧视。该动画制作人宣布，未来将不再由白人演员为非白人角色配音。

在中国深受孩子和年轻人喜爱的卡通人物小猪佩奇突然从一家热门网站上消失，引起众多网友震惊。显然将小猪下架的视频平台“抖音”日前对媒体否认佩奇遭封杀的说法。

10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。

（德國之聲中文網）美國迪士尼（Disney）動畫電影《光年正傳》（台灣譯：《巴斯光年》）（Lightyear）在中東和亞洲14個家仍未獲得放映許可，至於作為最大電影市場的中國，也可能不會允許播映。

一名《光年正傳》製片人向路透社透露，中國當局要求對電影畫面進行刪減，已經遭到迪士尼拒絕。她認為，這部電影不會在中國上映。另外，阿拉伯聯合酋長國週一（13日）已經宣佈禁止《光年正傳》在電影院上映，理由是片中有女同志接吻的畫面。

阿拉伯聯合酋長國媒體監管局（Media Regulatory Office）在推特發文稱，《光年正傳》遭禁原因是「違反該國媒體內容標準」，並上傳一張電影主角巴斯光年（Buzz Lightyear）的照片，上面放了紅色的禁止標誌。

法新社指出，《光年正傳》原訂6月16日在阿拉伯聯合酋長國上映。而和其他中東國家一樣，同性關係在阿拉伯聯合酋長國被視為犯罪行為。

阿拉伯聯合酋長國通常被認為是中東國家中，較為自由的國家之一。在波灣地區，有成人內容的電影通常會經過剪輯或刪除。

另外，包括沙特阿拉伯、埃及、印尼、馬來西亞和黎巴嫩等國，也都禁止《光年正傳》播映，但都未對外解釋禁映原因，也未回應路透社的評論請求。

馬來西亞迪士尼影業接受該國媒體詢問時證實《光年正傳》將不會在大馬上映，不過，該公司並未回應是否該動畫片里出現「女女吻」的劇情而撤檔的問題。

該報導稱，皮克斯過去曾有不少動畫片出現同志角色，但大多以含蓄方式呈現，《光年正傳》則是首次出現同性戀人親熱鏡頭的動畫片。

Animationsfilm | Lightyear

巴斯的密友是一名女性太空遊俠，她與另一名女性結婚。

《光年正傳》是皮克斯備受歡迎的電影《玩具總動員》系列的前傳。克里斯·埃文斯（Chris Evans）為主角巴斯光年配音。影片中，巴斯的密友是一名女性太空遊俠，她與另一名女性結婚，他們在片中有接吻畫面。

中國會否上映？

《光年正傳》製片人加林·蘇斯曼（Galyn Susman）說，迪斯尼尚未收到中國當局關於是否允許該片進入影院的答復。但她說，製片人不會對電影進行修改。中國過去曾拒絕過在大銀幕上播映同志情節。

蘇斯曼在倫敦的電影首映會上告訴路透社：「我們不會刪減任何情節，尤其是有關於愛與激勵人心的內容，這些情節向巴斯展現他所做的選擇導致他錯過什麼。」

一名在電影院產業的消息人士說，中國對皮克斯而言，並非攸關成敗的市場。中國在其動畫片《玩具總動員4》（Toy Story 4）的全球票房中，只貢獻了3％。該片在2019年的全球票房超過10億美元。

為巴斯光年配音的埃文斯表示，因LGBTQ議題而反對《光年正傳》的想法都是「令人沮喪的」。他說：「很高興我們在社會包容能力向前邁進這件事上，成了一份子，但令人沮喪的是仍有一些地方沒有達到應有的水平。」

《光年正傳》將於週五（6月17日）在美國和加拿大的影院首映。更早前，今年5月，迪斯尼拒絕了刪減漫威電影《奇異博士2：進入瘋狂多元宇宙》中的同性內容的要求。沙特阿拉伯和部分中東國家都沒有放映這部電影。

（法新社、路透社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

相关内容

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 03.06.2022

全球哪些旅游胜地对同性恋、跨性者、双性人等性少数群体最友好？《斯巴达克国际同性恋旅行指南》2021年发布了全球十佳。

JAKARTA, INDONESIA - May 17: A supporter of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) join a march to mark the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOT) in Jakarta, Indonesia, on May 17. The Day once more provides an important space for the LGBTI community to be visible. And to provide evidence of the effects of homophobia, transphobia and biphobia on the day-to-day lives of LGBTI youth. In many countries around the world, IDAHOT has now evolved into a full week of action, often interweaving festive, cultural and political actions. (Solo Imaji). (Photo by Agoes Rudianto/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

印尼爆反同浪潮 LGBTQ恐遭入罪 08.06.2022

印尼社會正瀰漫一股反同性戀浪潮，在伊斯蘭組織的呼籲下，印尼官員已承諾7月要將同性戀行為納入《刑法草案》，引發當地LGBTQ團體的擔憂，這波反同浪潮從何而來？為何連英國也捲入爭議？

ANKARA, TURKEY - MAY 11: In this illustration photo logo of TikTok is displayed on a smartphone screen in Ankara, Turkey on May 11, 2021. Rasit Aydogan / Anadolu Agency

TikTok被指在德国审查“彭帅”、LGBTQ和纳粹词汇 25.03.2022

根据一份报告，在德国，风靡全球的中国社媒平台TikTok对包含某些术语的帖子进行屏蔽。TikTok则表示，这是其算法缺陷所导致的。另一项研究指出，TikTok算法导致用户会收到有关乌克兰战争的假新闻。

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

德语媒体：今日乌克兰 明日台湾岛？

香格里拉对话期间，中美两国代表的强硬表态，让人们越来越有理由担心，继乌克兰战争之后，东亚地区也有可能成为冲突热点。  