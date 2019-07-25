光州世锦赛：澳大利亚女游泳选手疑服兴奋剂

在澳洲游泳选手霍顿对中国名将孙杨进行抵制后，澳泳协却不得不承认本队出现一起兴奋剂事件。20岁的女选手杰克被查出对一种违禁物质呈阳性反应。在两年前的布达佩斯世锦赛上，杰克曾获得4枚金牌。
（德国之声中文网）澳大利亚泳协周六（7月27日）证实了相关报道，并解释说，这名自由泳女选手的呈阳性反应药检来自6月26日训练时的一次检查。
此前以"个人原因"离开日本训练营的杰克（Shayna Jack）在Instagram的个人帖子上提到了这一兴奋剂事件，但坚称自己无辜。
她写道，由于在她体内被查出"一种遭禁物质"，只能返程，她"非常难过、痛苦"。她强调，"我未有意服用这种物质"。
杰克本来被认为将会参加4x100米自由式接力赛事，以期夺冠。她本也很有希望参加4x200米自由式接力赛。目前，澳大利亚泳协已暂停她的比赛资格。
这一兴奋剂丑闻对澳大利亚队而言很不是时候。一是澳大利亚这个传统游泳强国在去年奥运会表现欠佳后刚刚雄风重振，再次与美国比肩；二来是该国男选手、前奥运会冠军霍顿这些天带头抵制来自中国的游泳名将孙杨，指责孙杨是"吃药作弊的人"：在400米决赛结束后的颁奖仪式上，霍顿拒绝登台与孙杨握手、合影，成为国际新闻。
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凝炼/王凡（德国体育新闻社）
中国游泳名将孙杨在韩国光州举行的世界游泳锦标赛首项赛事400米自由泳夺得金牌。但赛后，澳大利亚选手、亚军霍顿拒绝与其握手合影，成为更大的新闻。因为兴奋剂话题，两人结怨已久。 (22.07.2019)