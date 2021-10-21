 光天化日之下 巴西总统保镖殴打记者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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时政风云

光天化日之下 巴西总统保镖殴打记者

博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。

Italien I G20 I Jair Bolsonaro in Rome

便衣保镖是意大利人或者是巴西人，目前尚不清楚

DW.COM

巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。 

巴西近200个城市爆发示威，抗议政府处理疫情不力，要求弹劾总统博索纳罗。

（德国之声中文网）据当地媒体报道，巴西记者在报道总统博尔索纳罗在罗马参加G20峰会时，遭到了这位总统安保人员的攻击。

博尔索纳罗与新闻界的关系不好，他一直指责记者发布假新闻、不公平对待他。

据称攻击事件发生于周日（10月31日）这位巴西总统在意大利首都街头与一些身穿国家队球衣的巴西人会面时。

当时，博尔索纳罗被高声批评，指责他对巴西的新冠危机处理不当等等。

记者录制的现场视频显示，博尔索纳罗的保镖们与记者们打了起来。保镖们将记者们推出街道，博尔索纳罗则与其支持者交谈并自拍。

巴西媒体UOL的记者查德（Jamil Chade）拍摄的一段视频显示了保安人员推搡他、总统支持者对记者们高声辱骂的混乱场面。

查德告诉埃菲社，一名安保人员扭住他的胳膊，抢走了他用来记录这起事件的手机。查德说，在其他记者的责骂下，该安保人员将手机扔在地上，他又捡了回来。

记者肚子上挨了一拳

据巴西《环球报》报道，环球电视台的广播记者蒙泰罗（Leonardo Monteiro）在询问博尔索纳罗为何不参加周日G20的任何活动时，被一名保镖用拳头打了肚子并推开。

巴西环球电视台在一份声明中指出，强烈谴责针对该媒体驻罗马记者蒙泰罗及其同事的侵犯行为，并要求对责任进行全面评估。

目前还不清楚这些身着便衣的保镖是巴西人还是意大利人。

巴西日报《圣保罗页报》的驻欧洲记者苏莎（Ana Estela De Sousa）说，她被这些安保人员们"推搡和粗暴对待"。

"这是令人无法接受的"，她对法新社说，"我们将提出投诉"。"在我报道总统出访等这类事件的20年里，从来没有遇到过这样的事情。"

在罗马特雷维喷泉拍摄的G20首脑照片中，没有博尔索纳罗的身影。活动视频显示，这位巴西总统更多是独来独往。

博尔索纳罗被看作是极右翼气候怀疑论者。他不会出席周一开幕的、在格拉斯哥举行的联合国COP26气候峰会。

(法新社，路透社，埃菲社)

 

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