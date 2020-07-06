光凭面罩恐难挡新冠病毒

（德国之声中文网）瑞士面积最大州格劳宾登（Graubünden）近来新染疫人数增加。有一种现象尤其引人注目：检测呈阳者中不乏戴面罩的人。该州卫生局通报说，对病例及传播渠道的分析结果显示，尤其在餐饮行业广泛使用的面罩不足以使当事人免予被传。该州医生亚姆尼基（Marina Jamnicki）指出，面罩给人一种错误的安全感。鉴于此，卫生当局立场明确：它建议，不指望只靠戴面罩保护自己和他人不被感染。

格劳宾格州卫生局建议其雇员迄今使用面罩的企业改善其防疫方案。若1.5米的最低社交距离无法保持，就应建议雇员还要配戴口罩。与意大利和奥地利接壤的这个州发出的警告对全欧盟都有警示作用，使餐馆、旅店及其它所有依靠旅游业的企业重新开张战略受到强烈质疑。

争议

对于面具是否对防止感染新冠病毒有用，存在争议，相关数据依旧单薄。在德国，下萨克森、莱茵兰－普法尔、黑森诸州允许有条件使用面罩作为防护措施，——也是企业施压的结果。相关企业希望这么做有助于减轻雇员们的负担。著名病毒学家克库勒（Alexander Kekulé）曾在中德意志电台的播客上称，面罩和口罩“同样有用”。



联邦卫生部则让人们注意罗伯特－科赫研究所的表态。这家传染病权威研究机构强调，面罩不是等值替代品，并建议人们戴口罩。该机构指出，一般情况下，有机玻璃面罩只能阻挡直接落在罩壳上的飞沫，而织就的口罩——若配戴得法——也能挡住落在边上的飞沫，并且放慢吸气。





防疫措施充足的理发师

联邦劳动保护和劳动医学局也不建议戴面罩，原因是，它无法阻挡可经由脸部和面罩之间的空隙进入呼吸道的含病毒气溶胶。

护己还是护人？

病毒学家克诺布劳赫（Johannes Knobloch）强调说，相关讨论中，重要的一点是，对自我保护和保护他人的功能作区别。克诺布劳赫教授是汉堡－埃彭多夫（Hamburg-Eppendorf）大学医院教授，负责医院卫生项目。他指出，所仅涉及自我保护，则完全可以设想，面罩与口罩功能相当，“面罩很理想，能保护自己不受经典的飞沫感染”，能用来作为唾沫保护，并保护眼睛粘膜。因此，在专业领域，口罩之外，还要加上护镜或面罩。



克诺布劳赫教授指出，若涉及保护他人不被传，面罩就不如口罩了。他解释说，尤其是俗称的气溶胶更能被织就的口罩拦截住。气溶胶是人类呼出的微粒子，可在空气中漂浮数小时，并在此期间导致传染。

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凝炼/苗子（德新社，路透社）

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