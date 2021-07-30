先进武器亮相 中俄在宁夏举行大型军演

(德国之声中文网) 中俄两国的陆军和空军都派兵参加了这场将持续至8月13日的演习，双方兵力总规模突破1万人。尽管北京与莫斯科并没有正式结盟，但是两国近年来与西方国家的关系都趋于紧张。俄罗斯在南海等争议议题上明确采取支持中国的立场。

新华社通稿称，这次演习"旨在拓展中俄两军联合反恐作战领域深度，展示共同维护国际和地区安全稳定的坚定决心和强大实力，体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新高度，体现了两国高度战略互信和务实交流协作的新水平"。

这场名为"西部联合2021"的军演，被外界视为中俄两国进一步提升军事合作水平的讯号。在8月9日的开幕式上，中国的歼20战机也有亮相，这也是该型隐形战机首次参加与外国的联合演习。俄军则派出了苏30SM战机、机械化步兵团、防空导弹部队参加。俄罗斯国防部强调，此次联合军演主要聚焦反恐作战。而中国国防部则强调，这次联合军演的课题就是联合维护地区安全稳定。

环球时报：中俄才是和平中流砥柱

俄罗斯《生意人报》则披露，自2005年两国定期举行联合军演以来，俄军士兵今年将首度操作中国武器。

中国官媒《环球时报》则指出，歼20亮相、俄军首次被邀请前往内陆腹地省份宁夏自治区，都说明"中俄两军之间的信任达到前所未有的高度"。该报还指责美军"从阿富汗仓皇撤离，把这一地区的安全包袱甩给了周边国家"，并引述多名中国学者的观点指出，"中俄合作不仅是背靠背互相支持，而且肩并肩紧密合作，始终是地区和世界和平稳定的中流砥柱。"

除了与中国的联合军演，俄罗斯近期还和中亚其他国家加强了军事合作，以应对美军撤离阿富汗、塔利班武装不断胜利的局面。就在8月10日，俄罗斯与乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦在塔吉克斯坦境内靠近阿富汗边境地区的联合军演刚刚结束。莫斯科方面还披露，俄军位于塔吉克斯坦境内的军事基地近期也加强了军备。

(路透社、新华社、美联社)

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