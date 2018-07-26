 先贸易战，再金融战？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2018

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时政风云

先贸易战，再金融战？

数月来，人民币贬值明显。特朗普指责北京通过货币贬值降低出口价格，应对美国的惩罚性关税。然而事实上，事情并不那么简单。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

从4月以来，人民币兑美元汇率跌幅超过7个百分点。

（德国之声中文网）随着美中贸易争端升级，对货币战的担忧也在升温。从4月以来，人民币兑美元汇率跌幅超过7个百分点。特朗普最近在接受采访时暗指中国操纵汇率，以降低出口商品在世界市场的价格，应对美国惩罚性关税。他说，"中国的货币像石头般坠落，我们的货币在升值，我不得不说，这对我们不利。"

在贸易战中用货币贬值作为武器，听起来合情合理。不过，这却并不太符合现实。国际货币基金组织在年度报告中认为人民币汇率与其经济的基本面相符合，许多专家也认为，人民币贬值的推手是市场的力量。虽然人民币不能自由兑换，每日摆动幅度可达2%，但中国央行也是根据市场来确定人民币汇率。

独立经济评论家叶檀认为，中国政府这次没有插手，人民币贬值是市场行为。人民币汇率瞄准一个货币篮，其中包括与美元紧密相连的20多种货币。美元上涨，人民币就下跌。过去六个月里，美元兑欧元汇率上涨6%，与其它一些货币的汇率涨幅甚至高达8%。专家们认为，如果不是因为中国央行采取措施，人民币其实还会继续下跌。

美国经济学家鲍尔丁（Christopher Balding）在为彭博新闻社撰写的一篇分析中写道，中国不太可能愿意看到人民币持续出现大幅贬值，因为这会带来很多问题。消费者和企业将面临双重打击，一是关税上涨造成的价格上涨，二是货币贬值带来的购买力下降。人民币贬值后，中国人购买进口产品就要花更多钱。

北京的经济学教授胡星斗认为，人民币贬值更多因为对中国经济增长放缓以及贸易争端升级的担忧。他认为，和2015年不同，北京这一次并没有插手。人民币的贬值和市场发展相符合。人民币也不会无限度贬值。

央行行长易钢明确表示，要"保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定"。国家外汇管理局发言人王春英说，中国有能力、有信心应对各种挑战。

《环球时报》公开批评特朗普挑起同中国的贸易战非常愚蠢。这家《人民日报》旗下的报纸在社评中写道，"从贸易战往金融战打，必将增加世界经济的混乱。谁有把握自己肯定会成为赢家呢？……举望世界，如今最大的不确定因素非特朗普总统莫属。"

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


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