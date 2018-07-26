先贸易战，再金融战？

（德国之声中文网）随着美中贸易争端升级，对货币战的担忧也在升温。从4月以来，人民币兑美元汇率跌幅超过7个百分点。特朗普最近在接受采访时暗指中国操纵汇率，以降低出口商品在世界市场的价格，应对美国惩罚性关税。他说，"中国的货币像石头般坠落，我们的货币在升值，我不得不说，这对我们不利。"

在贸易战中用货币贬值作为武器，听起来合情合理。不过，这却并不太符合现实。国际货币基金组织在年度报告中认为人民币汇率与其经济的基本面相符合，许多专家也认为，人民币贬值的推手是市场的力量。虽然人民币不能自由兑换，每日摆动幅度可达2%，但中国央行也是根据市场来确定人民币汇率。

独立经济评论家叶檀认为，中国政府这次没有插手，人民币贬值是市场行为。人民币汇率瞄准一个货币篮，其中包括与美元紧密相连的20多种货币。美元上涨，人民币就下跌。过去六个月里，美元兑欧元汇率上涨6%，与其它一些货币的汇率涨幅甚至高达8%。专家们认为，如果不是因为中国央行采取措施，人民币其实还会继续下跌。

美国经济学家鲍尔丁（Christopher Balding）在为彭博新闻社撰写的一篇分析中写道，中国不太可能愿意看到人民币持续出现大幅贬值，因为这会带来很多问题。消费者和企业将面临双重打击，一是关税上涨造成的价格上涨，二是货币贬值带来的购买力下降。人民币贬值后，中国人购买进口产品就要花更多钱。

北京的经济学教授胡星斗认为，人民币贬值更多因为对中国经济增长放缓以及贸易争端升级的担忧。他认为，和2015年不同，北京这一次并没有插手。人民币的贬值和市场发展相符合。人民币也不会无限度贬值。

央行行长易钢明确表示，要"保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定"。国家外汇管理局发言人王春英说，中国有能力、有信心应对各种挑战。

《环球时报》公开批评特朗普挑起同中国的贸易战非常愚蠢。这家《人民日报》旗下的报纸在社评中写道，"从贸易战往金融战打，必将增加世界经济的混乱。谁有把握自己肯定会成为赢家呢？……举望世界，如今最大的不确定因素非特朗普总统莫属。"