 “先紧着他人用”　朝鲜谢绝中国疫苗  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2021

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“先紧着他人用”　朝鲜谢绝中国疫苗 

联合国儿童基金会周三（９月１日）透露，朝鲜已拒绝国际Covax疫苗协调项目提供的300 万剂中国科兴疫苗（Sinovac），称应先提供给疫情严重的国家。

Symbolbild Coronavirus in Nordkorea | Pjöngjang Schüler

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朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。 

多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。

美国一名朝鲜问题专家援引两个日本情报机关消息源声称，中国方面已经向朝鲜领导人金正恩及其家人提供了试验性的新冠疫苗。

（德国之声中文网）据负责为不富裕国家提供新冠疫苗的国际 COVAX （新冠疫苗计划）相关管理工作的联合国儿童机构称，朝鲜公共卫生部强调，全球疫苗供应有限，且其他国家染疫病例激增，自应先供应他国。  

迄今为止，朝鲜未报告任何 新冠病例。该国同时采取严格防疫措施，包括关闭边境和限制国内旅行。   

联合国儿童基金会一发言人对路透社表示，将继续与 COVAX 设施沟通，保障未来数月的疫苗接收。  

韩国一智库称，因担心出现副作用，今年7 月，朝鲜曾拒绝接收阿斯利康疫苗。韩国国家安全战略研究所还指出，朝鲜并不热衷于中国疫苗，担心它们可能效力欠佳，但对俄制疫苗有兴趣。   

为增加保护效果，泰国和乌拉圭等若干国家已开始为第一次接种科兴 疫苗者施打别款疫苗。  共同领导 COVAX 计划的”全球疫苗和免疫联盟“（Global Alliance for Vaccines and Immunization alliance）一发言人表示，会继续同朝鲜当局合作，帮助该国应对新冠疫情。 

  

（路透社，德新社）   

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