“先紧着他人用”　朝鲜谢绝中国疫苗 

（德国之声中文网）据负责为不富裕国家提供新冠疫苗的国际 COVAX （新冠疫苗计划）相关管理工作的联合国儿童机构称，朝鲜公共卫生部强调，全球疫苗供应有限，且其他国家染疫病例激增，自应先供应他国。

迄今为止，朝鲜未报告任何 新冠病例。该国同时采取严格防疫措施，包括关闭边境和限制国内旅行。

联合国儿童基金会一发言人对路透社表示，将继续与 COVAX 设施沟通，保障未来数月的疫苗接收。

韩国一智库称，因担心出现副作用，今年7 月，朝鲜曾拒绝接收阿斯利康疫苗。韩国国家安全战略研究所还指出，朝鲜并不热衷于中国疫苗，担心它们可能效力欠佳，但对俄制疫苗有兴趣。

为增加保护效果，泰国和乌拉圭等若干国家已开始为第一次接种科兴 疫苗者施打别款疫苗。 共同领导 COVAX 计划的”全球疫苗和免疫联盟“（Global Alliance for Vaccines and Immunization alliance）一发言人表示，会继续同朝鲜当局合作，帮助该国应对新冠疫情。

（路透社，德新社）

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