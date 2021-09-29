 先祝贺再电话：习近平与岸田文雄接连互动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2021

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时政风云

先祝贺再电话：习近平与岸田文雄接连互动

中国党和国家领导人习近平10月8日同新当选的日本首相岸田文雄通电话，称愿同日方加强对话合作，两国应“妥善”处理台湾等重大敏感问题。此前，习近平和李克强都在第一时间对岸田当选表示祝贺。

Singapur ASEAN-Gipfel

岸田上台后中日关系会如何发展？

（德国之声中文网）习近平在周五（10月8日）同日本首相岸田文雄通电话。根据中国外交部网站发布的通稿，习近平在通话中说，"中日是近邻，'亲仁善邻，国之宝也'，维护和发展中日友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益，也有利于亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣"。

据中方通报，习近平也在电话中特别提及台湾问题，称"中日要认真汲取两国关系正反两方面经验，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，切实践行'互为合作伙伴、互不构成威胁'的政治共识，妥善处理历史、涉台等重大敏感问题……"。

此外，习近平也祝贺日本成功举办东京奥运会，同时欢迎日方积极参加明年2月北京冬奥。

Japan | Wahl des Parteivorsitzenden der LDP

64岁的岸田文雄于10月4日正式当选为日本新一任首相

岸田文雄于本周一（10月4日）正式当选为日本第100任首相。据路透社报道，习近平当天贺电岸田文雄，祝贺其当选日本首相。中国国务院总理李克强同样致电祝贺岸田文雄当选日本首相，表示双方应该维护政治共识，加强交流合作。

日本将"说出必须说的话"？

DW.COM

日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。

新冠疫情的阴影笼罩下，岸田文雄当选日本第100任首相。他能为日本政坛带来哪些新意呢？

9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。

据中国外交部通报，岸田文雄在周五与习近平的通话中表示，日中关系正在迈入新时代。日方愿同中方一道，从日中关系历史中汲取重要启示，以明年日中邦交正常化50周年为契机，共同努力构建契合新时代要求的建设性的、稳定的日中关系。他还称，双方应该通过对话管控分歧。日方愿同中方继续加强经济合作和民间交流，"就抗击新冠肺炎疫情、气候变化等重要国际地区问题密切沟通合作。日方期待北京冬奥会顺利召开"。

据台湾中央社援引日本共同社报道，岸田也在周五与习近平通话中强调，维持稳定的双边关系对地区和整体国际社会很重要，"但关于外界所认为中国在人权与法治方面的缺陷，日本将'说出必须说的话'"。

岸田上台后的中日关系走向是目前的舆论热点话题。共同社在10月4日岸田当选当天发文分析称，在外交和安全保障领域，日本如何在中美之间推进平衡外交将成为重要课题。而"焦点是与中国的距离"，日本执政党内部在对华问题上存在分歧。而如何处理呈搁置状态的习近平访日这样的问题"将考验其外交手腕"。

（中国外交部网站，路透社，共同社）

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