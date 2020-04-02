先社运后疫情 港考生压力创新高

（德国之声中文网）新冠疫情下多国停课，目前全球有9成学生无法上课，但部分地区要考大学的高中生仍需应试。在香港，中学文凭试（Diploma of Secondary Education, DSE）应届考生去年下半年经历反送中运动，今年又受疫情影响而停课和延迟开考，压力倍增。

「我们这一届特别惨，中学最后一年本应有很多美好回忆，但很多活动比如毕业营、last day都被迫取消。学业上我们又遇上反送中和疫情双重打击，失去很多补课和考模拟试的机会，单计校内成绩，我们这一届比上两届明显差很多。」18岁应届考生Angus Chu对德国之声说。

去年下半年，他曾参与反送中的和理非游行示威，虽不在勇武前线，但情绪上也饱受冲击。「即使自己不在前线，也有朋友在前线或被警方围困，我会很担心他们的安全，时刻追踪他们的状况；看到现场消息又会很伤心、愤怒，情绪起伏很大，打开课本也无法集中。」

他希望考进香港中文大学医学院，但预期自己的DSE总成绩会下降5至6个等级，坦言担心前途，又形容本届DSE已非学术上的竞赛，而是情绪管理上的考验。「某程度上变得不公平，比如对社运冷感的同学，他们受的情绪困扰少一点，可以专心备试，变相会有优势。」

学生自去年6月反送中起累积压力

考试延期犹半马变全马

反送中至去年底稍为平静，但一波未平一波又起，今年初爆发新冠疫情，全港学校自农历新年假期后停课至今，DSE考试也受波及。24个甲类科目笔试原订3月27日开考，港府一直表示会如期进行，却在开考一周前临时宣布推迟一个月。

Angus认为港府太晚通知，令考生措手不及，一时之间难以调整情绪，「终点突然变了，感觉看不到尽头，就好像你明明在跑半马，已经准备冲刺，但突然跟你说现在改为跑全马，你就泄了力道，很难再发力」。

事实上，香港目前面对第三波疫情爆发，DSE有可能再进一步延期。香港教育局局长杨润雄今日（7日）发表网誌，题为「中学文凭试，一心开考，两手准备」，指DSE在4月24日开考「仍是最好选择」，但当局近日与大学及中学界别人士会面，以开放态度探讨进一步延期甚至取消考试；如取消考试，当局将制定相对公平的评估机制，按考生校内成绩及各校在过往文凭试的表现作调整。

无故哭泣、失眠

17岁考生Geetika Sachanandani批评港府「见步行步」、挤牙膏式公布考试安排。她是非华裔学生，中文科应考英国GCSE（中等教育普通证书）的试卷，她指出GCSE早已宣布取消考试，香港当局却迟迟未有公布全盘计划，「到底考不考？如果考，延期到什么时候？如果不考，怎么计算升大学的成绩？如果按校内成绩计算，我觉得很不公平」。

面对种种不确定因素，她形容自己「压力大到极点」，经常情绪低落，最近有一整周会无缘无故哭、凌晨5时后才能入睡，甚至荷尔蒙失调需要求诊，「医生跟我说，因为考试压力不舒服的人每一年都有，但这一届来求医的人特别多，看来压力大的不只是我，而是这一年所有的考生」。

她的目标是入读香港大学经济及工商管理学院，惟坦言DSE一拖再拖，她已渐渐失去备试动力。加上农历年假后停课，失去老师和同学的互助，都让她感到格外孤单。「本来约好跟同学一起在学校或者公共自修室温习，但疫情爆发后都关门了。学校有些老师对我来说好像父母那么亲，看不到他们有点失落。」

香港自农历年假期后停课至今

20%考生压力评满分

主要服务学生群体的香港公益组织学友社在1月访问约1300名应届考生，其后在2月底至3月初再访问约750名考生。1月时的调查发现，以10分为最高，考生的压力平均分为7.48分。到3月初，考生压力平均分升至有调查以来最高的8.1分，当中有逾2成受访者更给予10分满分。

调查结果显示，约6至7成学生表示反送中减低了他们的学习动力，影响学习进度、令他们难以集中精神、身心疲累以及情绪波动。另有约8成9成考生认为，疫情带来同样的负面影响。

学友社学生辅导顾问吴宝城指出，考生自去年反送中已累积不少压力，加上疫情令学生无法回校补课及应考模拟试，又需独自居家备试，感觉更徬徨无助。另加上疫情的不确定性，使考生加倍担心。

保持健康成为考生压力来源

考生忧健康 求助增两倍

而在疫情下，保持身体健康也成为巨大的压力来源。香港青年协会「DSE 27771112」辅导热线，于1月29日至3年10日期间共接获1514宗求助个案，比去年同期增加2倍，当中60%涉及「自身健康」和「疫情发展」，「学校支援」占25%，与「升学」、「读书压力」、「备试情绪」相关则占10%。

有考生向社工表示，担忧考场突然有人不适，不知如何处理，也有人担心自己口罩太薄、座位是否有足够距离及经常清洁消毒等。与此同时，有考生指家人非常关注自己的健康状况，无形中增添压力。

负责举行DSE的香港考评局早前宣布，考生在考场内必须佩戴口罩，座位之间有至少1.8米间距，如有发烧或急性呼吸道感染徵状不能应考。

忧染病「咳嗽几下已紧张」

17岁考生Yoyo Fung对德国之声说，自己经常担忧染病影响考试，「咳嗽几下已经很紧张」。她表示近期出现焦虑情绪，有失眠、食欲不振等症状。

她又称为了防疫，从一月底停课开始已减少外出，过去一个月完全没出门，虽然这样做能保障生理健康，却不断影响心理健康，闭关久了情绪容易忧郁，「本身我也预算DSE前留在家中准备考试，只不过没料到要准备那么久」。

目前新冠肺炎疫情蔓延至200多国，全球累计逾130万人确诊、7万多人死亡。多地高考受影响，英国取消原定今年5至6月举行的GCSE，美国原定4月4日举行的ACT（American College Testing/美国大学入学考试）延至6月13日，原定5月2日举行的SAT（Scholastic Assessment Test/学术能力评估测试）则取消。中国高考推迟一个月至7月7日至8日举行，湖北省和北京市则依疫情另行安排。

李澄欣/石涛（综合报导）