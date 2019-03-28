先生今后无处说话？许章润获更多国际声援

（德国之声中文网）在法学教授许章润因发表批评性文章而被清华大学解职之后，声援这位敢言学者的各界人士也越来越多。据美国之音报道，汉学家黎安友（Andrew James Nathan）等人发起公开信行动数天以来，已经有超过120名国际学者参与了联署，共同敦促清华校方恢复许章润教职。此前，已经有包括清华社会学教授郭于华和北大法学教授张千凡在内的多名中国学者呼吁清华大学修正错误，恢复许章润的职务。

3月底，曾经获得"十大杰出青年法学家"荣誉的许章润教授疑因批评习近平的政策而遭到撤职。此前他在2018年发表了一篇题为《我们当下的恐惧与期待》的文章，明确提出"恢复国家主席任期限制"和"平反六四"的期待，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区。有评论认为，这是2012年以来中国体制内学者批评统治集团最为严厉的檄文。

纽约哥伦比亚大学教授黎安友资料照片

许章润遭解职引发了人们对于中国公共言论空间愈加收紧、审查日益严苛的担忧。这位法学教授不仅得到了多位中国国内学者的声援，在国际上支持他的声音也越来越多。

据黎安友教授向美国之音介绍，敦促清华大学让许章润复职的公开信距离联署到4月19日截止，届时这封信将会寄给清华大学校方。公开信要求清华校长邱勇恢复许章润的教学研究工作，免去进一步处罚。黎安友还指出，近年来美中之间的学术交流受到越来越大的阻力，很多领域的研究工作都因为北京当局的压制而遇到麻烦。他警告道，清华大学解聘敢言学者的行为会损害这所高等学府在国际上的声誉和排名，其它中国大学也是如此。

台湾外交部官方推特在4月6日的时候发贴表示对许章润的支持。值得注意的是，这个官方推特账号一般都是用英文发布内容，而声援许章润的这条推文用的是简体中文。

对此《环球时报》主编胡锡进也在推特上予以回击，讽刺台湾公开声援北京持政治异见的教授，说明这些"地方官吏"越来越关心"中央和首都北京的事情"，越来越"中国化"了。这条推文引发了激烈讨论。网友"YOYOGO"就不乏嘲讽地留言道："胡編翻牆當心刑拘啊。"还有网友表示是来看大家怎么怼胡锡进的，反问胡主编是不是在对"党国"进行"高级黑"。

目前在清华大学法学院的官方网站上"师资情况"一栏里，许章润的个人简历页面仍然可见。在《我们当下的恐惧与期待》一文结尾，许章润这样写道："话说完了，生死由命，而兴亡在天矣。"