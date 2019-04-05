 先有蜥蜴还是先有蜥蜴蛋？ | 科技环境 | DW | 07.04.2019

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科技环境

先有蜥蜴还是先有蜥蜴蛋？

困扰了千古哲学家的“先有鸡还是先有鸡蛋”问题，至今没有明确的答案。如今，另一种卵生动物更是给学者们出了更大的一道难题：澳大利亚的一种蜥蜴，居然既能下蛋、也能直接分娩蜥蜴幼崽。

Glattechsen (Haifa-University/Nadav Pezaro)

三趾石龙子

(德国之声中文网) 这种学名为三趾石龙子(Saiphos equalis)、主要生活在澳大利亚东海岸的蜥蜴，是少数几种"双生殖"物种之一。而悉尼大学的科研人员近期更是发现，此种蜥蜴居然还有在同一胎怀孕中既卵生、又胎生的神奇行为，这在脊索动物身上还是首次发现。

研究者发现，一条三趾石龙子先是产下了3枚蛋。几个星期后，它又直接分娩出了一条活的蜥蜴幼崽。

悉尼大学的惠丁顿(Camilla Whittington)等学者在最新一期学术期刊《生物学通讯》(Biology Letters)上撰文指出，这是非同寻常的发现。根据科学家以往的认知，这种既能卵生、又能胎生的物种，只能在两种繁殖方式中选择其一，并不能同时"双选"。即：生活在新南威尔士北部高海拔地区的三趾石龙子通常直接娩出幼崽，让后代能以更成熟的躯体来应对恶劣的自然环境。而生活在悉尼附近食物充足、环境良好地区的同类则通常生蛋，随后进行孵化。生物学家一直以为，在脊索动物中，即便天赋禀异如三趾石龙子，也不能同时进行卵生与胎生。

Glattechsen (University of Sydney)

生物学家惠丁顿与三趾石龙子

惠丁顿指出，"双生殖"物种是脊索动物由卵生向胎生演化中的过渡态。"脊索动物最初是卵生的，后来部分脊索动物演化为了胎生，它们能够在母体中让胚胎成长更长的时间。我们通常以为，只有哺乳动物能胎生。但是许多爬行动物其实也能直接分娩幼崽。"

至少有150种脊索动物处于这种"演化过渡态"。惠丁顿说，卵生以及胎生在演化生物学视角中各有优劣："而能够在两种繁殖模式中切换的物种，具备有根据环境条件保护它们后代的能力。"

 

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