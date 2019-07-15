先拿金牌，然后禁赛？

（德国之声中文网）多天来，孙杨尤如一名观光客，徜徉于韩国光州游泳竞赛场馆。本周日（7月21日），这位中国游泳巨人也将再一次以坏小子的身份亲自登上世锦赛竞技舞台。情绪甚佳的这位三度奥林匹克冠军表示，他很兴奋，就盼着投入比赛。

不过，大多数对手们却是希望27岁的孙杨离得远远的。曾获5次世界冠军称号的英国人皮蒂（Adam Peaty）强调， "我可不愿看到这类人跟我的队友竞争，他们为能到这里来，付出了艰苦的努力"。他相信，其他人也不愿与孙杨同场。

孙杨是首次摘得世锦赛和奥运会从200米到1500米自由泳项目所有金牌的游泳好手。因他而起争议大有其原因。先前已因阳性检测结果而成为重点怀疑对象的他有可能因又涉及一桩兴奋剂丑闻而在光州世锦赛后被追加禁赛惩处，他的体育生涯也可能永远告终。今年9月，国际体育仲裁法庭（CAS）将重新审议该案--用锤子砸碎兴奋剂取样瓶。

国际游泳联合会（FINA）执行理事马尔库莱斯库（Cornel Marculescu）对法新社证实了这一日程安排。他表示， 情况"不妙"，因为，这位身高2米的游泳运动员将作为金牌候选人参加计划中的200米、400米和800米自由式比赛。

孙杨在2016年里约奥运会上获得一金一银

在800米赛事中他也将碰上世界冠军维尔布罗克（Florian Wellbrock）。不过，维尔布罗克倒并不愿意在有关这位竞争对手是否合法、是否干净的问题上伤脑筋。他的教练和游泳队负责人贝尔克哈恩（Bernd Berkhahn）说，"我们将把全副精力放到水中的拼比上"。

若按国际泳联的意愿，这事情早就解决了 。今年一月，在首次听证后，这个因其宽松的反兴奋剂政策而一再受到专家批评的国际体育组织宣布孙杨没有过错，理由是，人们或许"永远无法知道"全部真相。世界反兴奋剂机构（WADA）称这一裁定"难以置信、不能接受"，并向国际体育仲裁法庭提出上诉。

到底发生了什么事情？原来，2018年9月，在孙杨位于中国浙江省家中进行的一次未预告的检查期间，一名保安用锤子砸碎了收集了孙杨血样的那个玻璃瓶。在全球范围活动的瑞典国际反兴奋剂检测与管理机构（IDTM）记录下了这一事件，并就此撰写了一份报告。

孙杨的律师辩解说，检测人员当时未能提供明确无误的证件，证明自己的身份。英国《星期日泰晤士报》报道了这一事件。中国游协称之为"假新闻"。

2014年，因检查结果呈阳性，国际泳联对孙杨只施以3个月禁赛惩罚，这也被批评为过于宽容。竞争对手们对这个中国人大加挞伐。2016年奥运冠军、法国泳将拉古（Camille Lacourt）说过这样一句话："孙杨撒粉红尿"。

围绕孙杨，多年来麻烦不断。有目击者称，2015年世锦赛期间，孙杨曾在试泳池对一名巴西女运动员动粗。作为卫冕选手的他以心脏不适为由放弃了随后的1500米决赛。

2013年11月，他无证驾驶一辆保时捷出车祸，被拘留7天。中国官方当时称，惩罚严厉，但是为他好。孙应永远是"中国体育的英雄而非罪人"。不过，他的众多竞争对手们却有完全不同的看法。

凝炼/洪沙（体育新闻社）