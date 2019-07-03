“先姓后名” 日本人西文姓名书写重归传统

（德国之声中文网）安倍晋三首相的内阁周五（9月6日）作出了这一决定。这样，若以德语表达，他的名字顺序就不再是Shinzo Abe（晋三安倍），而是Abe Shinzo（安倍晋三）。由此，日本将放弃100多年前照搬于西方的模式，重返姓名书写顺序传统，即"姓前名后"。消息称，细节方面尚需拟定。不清楚的还有，民间是否会跟进。

日本自19世纪下半叶起开放国门，在现代化和国际化进程中模仿西方姓名书写形式。由此，该国与中、韩等其它亚洲国家表现出明显不同。该国是G7集团中唯一的亚洲国家。

中韩等在使用罗马字母书写姓名时仍保持本国传统，即姓在名前。例如，中国主席习近平和韩国总统文在寅的德文翻译分别是Xi Jinping和Moon Jae-in。

日本文部科学相柴山昌彦（Masahiko Shibayama）在周五的内阁会议上表示，"随着全球化社会的推进，相互认识到人类语言文化的多样性变得日益重要。日本人姓名的罗马字写法也最好采用符合日本传统的形式。"

批评者们则怀疑，改变书写方式是否必要。此外，民间会作出何种反应亦不清楚。即使在政府内部，很多部门还相当迟疑。到目前为止，只有文科省网站上改变了姓名书写方式。

凝炼/苗子（德新社）