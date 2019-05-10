先加税再施压 特朗普警告北京别指望2020年

（德国之声中文网）在最近一轮贸易谈判无果而终之后，美国总统特朗普以加征惩罚关税的威胁向中国施加压力，敦促北京尽快达成贸易协议，否则以后再谈的话可能协议条件还会更严苛。此前他已经下令以前所未有的规模向中国产品加征关税。

习惯于在推特上发布重要政治信号的推特周六又连续发布了两条推文，警告北京不要指望采取拖延战术，等到2020年下届总统大选之后也许会有转机出现，也不要寄希望于可能会"侥幸等到一名民主党人胜选"，"这样他们就能够继续每年从美国掠走5000亿美元了"。

特朗普自信满满地表示，中国这个算盘打错了。"因为他们也知道，我一定会赢得大选（美国有史以来最好的经济和就业数据等等）。而且如果等到我第二个任期再来谈判，到时候的条件会差得多。所以他们如果明智的话还是现在就行动起来，不过我可是非常乐意征收大大的关税哦！"

美国对中国的巨额贸易逆差一直是特朗普的眼中钉。他在周六早些时候还发了一条推文，意在提醒企业界，想要避免缴纳高额关税吗？只要把生产线迁到美国就好啦，多么简单！

不过北京方面目前尚未释放出妥协的信号。中国副总理、贸易谈判首席代表刘鹤此前强调，中国政府不会坐视冲突激化，会采取"必要反制措施"，中国"在重大原则问题上绝不能让步"。不过，中国具体还要采取什么反制措施，北京方面尚无明确表示。中国官媒《人民日报》在周六也发文表示，"中国不会屈服于任何极限施压"。

贸易战根源在于中美竞争

法新社报道指出，虽然目前贸易战是中美关系中最受关注的对抗点，但事实上两个大国之间存在紧张关系的领域还有很多：比如美国对台军售问题，南中国海主权争议问题，中国的一带一路倡议，还有美国针对华为的指控等等。

"美中关系正在持续的恶化之中，我认为这是双方的国家利益开始逐渐发生碰撞摩擦所不可避免的结果"，美国诺丁汉大学的中国问题研究专家苏利文（Jonathan Sullivan）表示，"即使抛开特朗普不按套路出牌的因素，我仍然认为目前的贸易战是未来发展趋势的一个征兆。"

除了上述领域之外，中国不断投资重金发展现代化军事力量，也引起美国的忧虑。北京独立政治评论者华颇对法新社表示，即使中国和美国签署了贸易协议，两国之间的竞争仍然会是"激烈而频繁的"。他认为，美国对于中国的忌惮是有理由的，因为中国仍然处在发展阶段，但它的确是在努力赶超美国。

而在这场争夺经济霸权地位的战役中，科技领域是核心战场。有关华为的争议就是一例。中国人民大学国际关系学教授时殷宏表示："贸易战其实和顺差、逆差没有太大关系，……关键在于高科技领域。"他认为，贸易争端也是迫使中国在经济体系和产业政策方面做出许多改变的一个途径。

雨涵/乐然（法新社等）