 充电完成!中国火星车挥别着陆平台 | 科技环境 | DW | 23.05.2021

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科技环境

充电完成!中国火星车挥别着陆平台

一星期前成功着陆火星表面的中国火星车“祝融号”，日前完成了充电，驶离了着陆器平台，开始巡视探测火星表面。在此之前，只有美国实现过在火星表面的巡视探测任务。

China Space Mars Mission Rover

火星车拍摄的照片显示，已经成功驶离着陆平台

DW.COM

据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。

已经环绕火星飞行了三个月的中国火星探测器“天问一号”将在近日“择机”释放火星车“祝融”着陆火星表面。中科院院士、航天专家叶培建更是披露，具体的预定着陆时间是北京时间5月15日7时之后。

(德国之声中文网) 中国国家航天局在5月22日收到了"祝融号"火星车传回的遥测信号，确认其已经安全驶离了着陆平台。"祝融号"是在5月15日成功着陆火星表面的。之所以花费了一个星期才开始巡视探测任务，是因为重达200多公斤的火星车需要先进行充电，而火星表面的太阳光照强度要远远低于地球。

在此之前，只有美国成功地向火星表面派遣了5台火星车，其中，2012年着陆的"好奇号"以及今年2月着陆的"毅力号"仍然在正常运作。此外，前苏联曾经在70年代成功地抢在美国之前在火星表面实现软着陆，但是"火星3号"在着陆后仅仅正常工作了14秒就与地球失联，其携带的火星车也没能释放。当时科学家推测认为，火星沙尘暴损坏了"火星3号"的通信天线。

人类航天史上，火星探测任务的成功率只有一半左右。就在2016年，欧洲空间局的斯基亚帕雷利EDM登陆器，在着陆时高速坠毁。火星表面着陆的难度主要在于地球与火星之间的遥远距离，以光速传播的无线电波需要几十分钟才能来回一次，导致地面人员无法实时控制着陆过程，一切步骤都只能依赖于探测器的自主操作。

China Space Mars Mission Rover

火星车驶离着陆平台模拟图

"天问一号"担当中继站

火星与地球之间距离遥远，也对科研数据的传输造成了困难。"祝融号"火星车着陆后，花费了数天时间才开始向地面回传图像，这是因为需要等待继续环绕火星飞行的"天问一号"调整轨道，从而在火星车与地球之间担当信号中继。如果没有信号中继，"祝融号"与地球之间的直接联接数据传输速率仅有每秒两个字节。

China Space Mars Mission

5月22日，中国国家航天局北京飞控中心的一名工程师正在仔细查看画面

根据中国国家航天局的公开信息，"祝融号"将在今后三个月内按计划开展巡视区环境感知、火面移动和科学探测，通过配置的地形相机、多光谱相机、次表层探测雷达、表面成分探测仪等6台载荷，对巡视区开展详细探测。同时，携带有7台科学载荷的"天问一号"环绕器将运行在中继轨道，为火星车巡视探测提供稳定的中继通信，兼顾开展环绕探测。

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