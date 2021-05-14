充电完成!中国火星车挥别着陆平台

(德国之声中文网) 中国国家航天局在5月22日收到了"祝融号"火星车传回的遥测信号，确认其已经安全驶离了着陆平台。"祝融号"是在5月15日成功着陆火星表面的。之所以花费了一个星期才开始巡视探测任务，是因为重达200多公斤的火星车需要先进行充电，而火星表面的太阳光照强度要远远低于地球。

在此之前，只有美国成功地向火星表面派遣了5台火星车，其中，2012年着陆的"好奇号"以及今年2月着陆的"毅力号"仍然在正常运作。此外，前苏联曾经在70年代成功地抢在美国之前在火星表面实现软着陆，但是"火星3号"在着陆后仅仅正常工作了14秒就与地球失联，其携带的火星车也没能释放。当时科学家推测认为，火星沙尘暴损坏了"火星3号"的通信天线。

人类航天史上，火星探测任务的成功率只有一半左右。就在2016年，欧洲空间局的斯基亚帕雷利EDM登陆器，在着陆时高速坠毁。火星表面着陆的难度主要在于地球与火星之间的遥远距离，以光速传播的无线电波需要几十分钟才能来回一次，导致地面人员无法实时控制着陆过程，一切步骤都只能依赖于探测器的自主操作。

火星车驶离着陆平台模拟图

"天问一号"担当中继站

火星与地球之间距离遥远，也对科研数据的传输造成了困难。"祝融号"火星车着陆后，花费了数天时间才开始向地面回传图像，这是因为需要等待继续环绕火星飞行的"天问一号"调整轨道，从而在火星车与地球之间担当信号中继。如果没有信号中继，"祝融号"与地球之间的直接联接数据传输速率仅有每秒两个字节。

根据中国国家航天局的公开信息，"祝融号"将在今后三个月内按计划开展巡视区环境感知、火面移动和科学探测，通过配置的地形相机、多光谱相机、次表层探测雷达、表面成分探测仪等6台载荷，对巡视区开展详细探测。同时，携带有7台科学载荷的"天问一号"环绕器将运行在中继轨道，为火星车巡视探测提供稳定的中继通信，兼顾开展环绕探测。

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