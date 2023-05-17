充满争议的外交传奇: 基辛格迎来百岁生日

（德国之声中文网）基辛格如今已经重听并且一只眼睛失明。他也做过多次心脏手术。尽管如此，他仍状态很好，尽管有时似显思维缓慢、表达不易理解。

新近在接受美国电视台采访时，他就俄罗斯入侵乌克兰表示："我想，我们在年底前就会提到谈判步骤、甚至是真正的谈判。"他也并不缺乏自信：在被问及中国国家主席习近平是否会接他的电话时，基辛格说，"很有可能"，并且普京也会这么做。

从纳粹德国逃往美国

基辛格1923年5月27日出生在德国弗尔特（Fürth）的一个德国-犹太家庭。1938年，这个家庭从纳粹统治之下逃往美国。基辛格之后在纽约长大。据说，青少年时期，他非常羞涩，很少开口讲话。如今，基辛格仍带有很重的德国口音。成为美国公民后，1943年他应征入伍，二战期间曾在德国为美军从事反间谍工作。

返回美国后，他凭借奖学金在哈佛大学就读政治学，并于1954年获得博士学位。之后，他在哈佛任教，并成为国际政治领域的知名专家。1969年，尼克森任命其为安全顾问。之后，他还同时兼任国务卿。在尼克森的继任者福特任下也仍担当国务卿一职。

对中国秘密访问

基辛格以所谓"穿梭外交"频繁往来于各国首都之间，在冲突方之间调停。

1971年，基辛格途经巴基斯坦对中国进行秘密访问，与时任中国总理周恩来会晤，为尼克松次年访华做准备。中美则在1979年1月1日正式建交。

基辛格也在与前苏联的秘密谈判中穿针引线，成功实现首轮限制战略武器谈判（SAL I）。此外，1973-1974年，他也调停斡旋，促成第四次中东战争的结束。

基辛格与黎德寿

争议：柬埔寨被轰炸、智利政变

对许多人来说，基辛格迄今仍被认为是外交奇才，然而，这也只是历史的一面。批评者认为，他是一个无视道德的权力政客，对独裁者也会予以支持，只要符合他的利益。1972年的一次采访中，他曾将自己比作一个牛仔，单枪匹马冲锋陷阵。后来，他曾为这一表态表示后悔。

在不少战争与危机中，基辛格所扮演的角色至少也令人存疑。比如越南战争：据称，1968年，基辛格阻止了一项几近达成的和平协议，以帮助尼克松胜选。1973年，他与北越谈判代表黎德寿（Le Duc Tho）经过多年的秘密谈判达成一项和平协议。二人均获得诺贝尔和平奖，但战争一直持续到1975年。黎德寿拒绝领奖。基辛格后来则希望交还该奖。

另一有争议的是，基辛格在越战中秘密轰炸柬埔寨所扮演的具体角色。批评者指责说，他的行为带来的后果促使红色高棉在该国上台。此外，1975年支持印尼对东帝汶的血腥入侵也是基辛格外交生涯上的一个污点。而1973年，据称基辛格与美国中央情报局卷入了智利将军皮诺切特对该国民选总统的血腥政变。

在接受一家美国电视台采访时，他被问及轰炸柬埔寨一事，基辛格表示愤怒，称采访的主题是他100岁生日，而所问的是60年前的事情。

尼克松辞职后，基辛格继续担任国务卿，直到民主党总统卡特1977年就职。然而，他并未从公众视野中消失，而是成立了一家咨询公司，出版了多本书作，并在高龄之际至今仍是屡受邀请的嘉宾，就外交政策发表分析。

（德新社等）

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