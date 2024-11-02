“兄弟情谊”不断升温 欧尔班准备开香槟贺特朗普胜选

欧尔班公开表示，如果他的“亲密朋友”特朗普获胜，他将开香槟庆祝。但是，美国共和党高层人士对匈牙利“亲近”中国表示担忧。

（德国之声中文网）欧尔班（Viktor Orban）毫不掩饰自己在即将到来的美国总统选举中的偏好，这位匈牙利民族主义领导人公开表示，如果他的"亲密朋友"特朗普获胜，他将开香槟庆祝。

这种政治友谊来自这位匈牙利总理多年来的精心培养。他的非自由主义政策和亲俄立场使他成为欧盟的眼中钉。如果特朗普重返白宫，欧尔班将获得一位强有力的盟友。

负责在欧尔班的"非自由民主"与美国保守派之间建立联系的关键人物之一是德雷尔（Rod Dreher），这位知名的美国右翼思想家和作家在布达城堡附近办公，距离欧尔班的权力中心仅几分钟步行路程。

"他选择100%支持特朗普并无任何风险，"德雷尔告诉法新社，并称匈牙利可能会"中大奖"，在其与"布鲁塞尔恶霸"的永恒斗争中获得一位"强有力的朋友"。

目前担任欧盟轮值主席国的匈牙利在法治等诸多问题上与布鲁塞尔的欧盟总部频繁发生冲突。

德雷尔所在的多瑙河研究所是一个亲政府智库，专注于与大西洋另一边的保守派人物建立关系。

据调查网站Atlatszo称，过去三年里，至少有164万美元的公共资金用于该研究所的这项工作。

2024年7月，抗议者在纽约特朗普大厦前抗议“2025计划” 图像来源: Gina M. Randazzo/ZUMA/IMAGO

"2025计划"与匈牙利民主模式

德雷尔自豪地宣传所谓的匈牙利保守主义模式，邀请志同道合的学者访问布达佩斯，并在X平台上称赞自2010年上台以来的欧尔班政治理念。

多瑙河研究所还与总部位于美国的极右翼智库"传统基金会"（Heritage Foundation）建立了合作关系。

两家机构共同主办会议，并在2022年签署了正式合作协议。

传统基金会提出的"2025计划"是一个全面系统的蓝图，旨在将美国联邦政府按照特朗普的形象进行改造，通过用极右翼忠诚者取代成千上万的联邦雇员，中央集权化，推进极右政策，涉及从堕胎到移民的方方面面。

特朗普公开与这一备受争议的"计划"保持距离，反对者认为该计划是一个权威主义的右翼理想清单。

"2025计划让人联想到匈牙利政府的做法，表面上保持民主结构，但在幕后将媒体、司法和教育等战略领域置于政治控制之下，"独立分析师卡洛（Mate Kalo）告诉法新社。

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"兄弟情谊"不断升温

特朗普最近称欧尔班为"最受人尊敬的人之一"，并称他是一个"强悍、聪明的人"。

匈牙利领导人周四（10月31日）在X平台上表示，他已致电特朗普，祝他选举"好运"。

他们在政治观点上表现出惊人的相似性，例如都宣称要在移民问题上态度强硬。

2016年，欧尔班是首位公开支持特朗普的西方领导人，当时特朗普刚被共和党提名为候选人。

他们的最后一次面对面会晤是在今年7月，欧尔班前往佛罗里达州的特朗普私人庄园海湖庄园拜访。今年3月，二人也在那里会晤。

共和党人士担忧欧尔班亲中

尽管如此，卡洛提醒不要高估欧尔班对特朗普的影响力。他指出，匈牙利保守派政治行动大会（CPAC Hungary）是美国主要保守派政治集会的分支，吸引了许多欧洲和美国的右翼人物，但特朗普从未亲自出席过这一活动。自2021年以来，特朗普仅以预录视频的方式向在匈牙利举行的大会致意。

卡洛指出，尽管这些活动上呈现出"团结一致的阵线"，但"这些联系很浅薄"，"在基于不同国家利益的外交政策上存在诸多未公开的分歧"。

一些美国共和党高层人士已对匈牙利"亲近"中国表示担忧。例如，即将卸任的参议院领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）谴责一些保守派围绕欧尔班"形成个人崇拜"。

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德国马歇尔基金会项目官员维格（Zsuzsanna Vegh）说，尽管如此，特朗普的胜利可能对匈牙利政府带来好处，欧尔班"希望共和党政府对其国内政策少一些批评"。

一种预期是，特朗普将任命一位较为温和的外交官来取代现任美国驻匈牙利大使普莱斯曼（David Pressman），这位公开同性恋身份的前人权律师经常批评匈牙利政府限制LGBTQ权利和民主倒退。

（法新社）

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