元气难复 德经济萎缩速度创纪录

（德国之声中文网）在疫情危机的背景之下，德国第二季度经济萎缩程度小于预期。

根据德国联邦统计局本周二（8月25日）公布的数据， 4月至6月，德国国内生产总值（GDP）比上季度减少了9.7%，小于之前的预估10.1%。不过，这是1970年以来德国经济最大季度跌幅。

根据德国联邦统计局的数据，中央、各州、地方以及社保机构在上半年的支出要比收入高出516亿欧元。赤字相当于占国内生产总值的3.2%。

今年春季的防疫措施给经济带来了广泛的影响：商店、酒店和餐馆都暂时停业，工厂关门，展览被叫停，会议和音乐会也被取消。德国VP银行的首席经济学家吉泽尔（Thomas Gitzel）表示："第二季度的数据真是灾难，比起增长下滑来说，细节看起来更加糟糕。"他指出，无论是投资、私人消费、出口还是进口的数据"一切都呈自由落体式"下滑。

今年春季消费者支出下降10.9％，而因为经济刺激计划，政府消费支出增长了大约1.5%。另外因为全球经济都受到影响，出口贸易增速放缓。与上一季度相比，德国出口下降了20.3%，进口大幅跌了大约16%。

对于目前的第三季度，经济学家们预计防疫措施放宽会让经济复苏，德银甚至表示会出现"强劲"的增长。

不过，联邦政府表示，2020年德国将经历战后最严重的一次经济萎缩，预计GDP可能会下滑6.3%。

在连续五年实现财政盈余之后，2020年德国国家财政将会出现赤字。自2010年以来税收收入首次下降，降幅为3.6％。另一方面，为了应对危机采取了救援措施，政府支出上半年增加了9.3%。

文木 / 洪沙（路透社）

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