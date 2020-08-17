 元气难复 德经济萎缩速度创纪录 | 经济纵横 | DW | 25.08.2020

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经济纵横

元气难复 德经济萎缩速度创纪录

德国第二季度经济数据出炉，虽然经济萎缩程度小于预期，但经济学家指出， 投资、私人消费、出口、进口数据都呈自由落体式下滑。

Deutschland Sindelfingen | Coronavirus | Autoproduktion (Getty Images/M. Hangst)

今年第二季度，德国国内生产总值比上季度减少了9.7%

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现在正是去露天啤酒花园的好天气。因为疫情的关系，数百万德国人今年都在本土度过了他们的假期。尽管如此，因为疫情爆发后生意连月受到严重影响，许多酒店和餐馆都面临破产的威胁。

中国在很大程度上控制了新冠疫情。但是在华德国企业要等待比预期更长的时间才能恢复正常。北京可以为恢复经济做些贡献。

德国执政联盟达成巨额景气刺激一揽子计划     基民盟/基社盟、社民党领导人拟定雄心勃勃的市场刺激一揽子计划，以助本国经济度过新冠危机。  

德国经济部周一（5月25日）公布了一项计划，扩大对于遭受疫情打击的中小公司的支持，提议每月援助最多可达50,000欧元，以帮助该国引以为傲的"中型企业（Mittelstand）"度过难关。

（德国之声中文网）在疫情危机的背景之下，德国第二季度经济萎缩程度小于预期。

根据德国联邦统计局本周二（8月25日）公布的数据， 4月至6月，德国国内生产总值（GDP）比上季度减少了9.7%，小于之前的预估10.1%。不过，这是1970年以来德国经济最大季度跌幅。

根据德国联邦统计局的数据，中央、各州、地方以及社保机构在上半年的支出要比收入高出516亿欧元。赤字相当于占国内生产总值的3.2%。

今年春季的防疫措施给经济带来了广泛的影响：商店、酒店和餐馆都暂时停业，工厂关门，展览被叫停，会议和音乐会也被取消。德国VP银行的首席经济学家吉泽尔（Thomas Gitzel）表示："第二季度的数据真是灾难，比起增长下滑来说，细节看起来更加糟糕。"他指出，无论是投资、私人消费、出口还是进口的数据"一切都呈自由落体式"下滑。

今年春季消费者支出下降10.9％，而因为经济刺激计划，政府消费支出增长了大约1.5%。另外因为全球经济都受到影响，出口贸易增速放缓。与上一季度相比，德国出口下降了20.3%，进口大幅跌了大约16%。

Deutschland Zwickau | Volkswagen | Elektroauto Produktion (Getty Images/J. Schlueter)

联邦政府表示，2020年德国将经历战后最严重的一次经济萎缩，预计GDP可能会下滑6.3%

对于目前的第三季度，经济学家们预计防疫措施放宽会让经济复苏，德银甚至表示会出现"强劲"的增长。

不过，联邦政府表示，2020年德国将经历战后最严重的一次经济萎缩，预计GDP可能会下滑6.3%。

在连续五年实现财政盈余之后，2020年德国国家财政将会出现赤字。自2010年以来税收收入首次下降，降幅为3.6％。另一方面，为了应对危机采取了救援措施，政府支出上半年增加了9.3%。

文木 / 洪沙（路透社）

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