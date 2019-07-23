元朗7.27游行 警方催泪弹开道

(德国之声中文网) 本周六下午，元朗警署出动了约百名防暴警察，进入元朗大马路。而在元朗其他地区，警方也向聚集的民众发出警告，要求后者尽快离开"未经批准的集会"。

现场的民众许多都佩戴头盔等护具，并且大声质疑为什么上周日白衣暴徒袭击时没有增派如此多的警力。街道两侧也张贴有不少"警黑勾结"等指责香港警方的标语。

参与示威的钱女士对德国之声表示，离元朗西铁站只有5分钟车程的元朗警察局，7月21日晚间用了40分钟才派警力抵达现场。她担心，警黑默契会让香港社会更加不安全。另一名市民黄先生则说，尽管警方不批准集会，但是他还是要坚持以个人名义出来游行。他要表达对上周末元朗白衣人追打民众的愤怒以及对警黑合作的疑虑。黄先生强调，尽管警方不批准，他还是要捍卫并行使言论自由。

元朗当地的多条道路已经被阻断，轻轨列车也暂时停止了运营。警方在多处举"黄旗"警告民众停止冲击。

在大棠路轻轨站附近，德国之声前方记者还一度看到了"黑旗"催泪弹警告，警方随后在元朗大马路 上释放了几枚催泪弹。在泰翔街，对峙的示威民众还向警方投掷物品。

据《香港电台》消息，立法会泛民派议员尹兆坚在元朗现场与警方指挥官谈话，要求警方不要再投放催泪弹，给予时间让示威者离场。警方则强调，如果示威者不再投掷杂物，就不会再发射催泪弹，只会推进防线。尹兆坚随后呼吁示威者离开。

截至当地时间下午17:30左右，警方已经推进了数百米，而示威者则逐渐后退到元朗西铁站一带。

此前，不少示威民众表示，打算以"集体购物"、"品尝美食"甚至"悼念中国前总理李鹏"之名义前往元朗聚集。也有一些人担心，部分对上周末警方表现强烈不满的示威者会与警方发生冲突，怒火也有可能朝向元朗当地民众--不少示威者认为，当地民众长期与"三合会"黑帮组织有勾结。

7月21日晚间，香港市中心的示威活动结束后不久，约百名白衣男子持木棍等器械在元朗西铁站袭击大量身着黑衣的民众。由于示威民众大多着黑衣，因此他们被认为是示威游行后回家的市民。一些在车站的记者、立法会泛民派议员也遭到了袭击。

21日的元朗袭击，以及示威者前往中联办，也意味着由"逃犯条例"修订引发的香港大规模抗议行动进一步升级。目前，示威者的诉求已经扩展到了要求调查警方过度使用武力、是否勾结黑帮、林郑月娥下台、北京中央政府允许香港举行真正的特首及立法会普选等内容。

文山/王凡/(路透社、香港电台等)