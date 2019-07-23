元朗黑夜：香港警察声誉受重创？

(德国之声中文网) 在“反送中”示威浪潮当中，香港警察多次因为执法力度引发争议，促使民众将“成立独立调查委员会”纳入示威诉求。 在港府持续回避的情况下，7月21日元朗白衣人无差别攻击民众的事件更是让香港警察的消极态度浮上台面，将累积已久的民怨一次引爆。

弹丸之地香港700多万人口，警力超过3万人，是亚洲警民比例最高的地区，以世界尺度来说也「名列前矛」。 前公务员事务局局长王永平，曾经在董建华和曾荫权班子担任问责官员，在接受德国之声访问时分析，警队在97主权移交前后的管理制度和编制没有明显改变，变的是政治气候，连带影响警队风气。

不同诠释

王永平认为，2014年占领运动是警民关系的分水岭，自此警队经常成为政治磨心，导致个别警员在压力和情绪失控下对示威者滥权施暴。 部分人因此被提告定罪，进而引发同袍不满，甚至公开批评法官，警队形象在短短几年间急速恶化。 「政府利用警察作为维稳工具，慢慢磨损了警队应有的法治观念。 他们觉得帮你（政府）『讲义气』做不受欢迎的工作，出手重了却被控告，你就是不公道不够义气。 」

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 清早人群聚集 6月12日上午八时多，立法会大楼旁的龙汇道、添美道、立法会道就已经完全占满人，未见警方积极驱离。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会延后二读 立法会因被示威群众完整包围，将原定8点半举行的工务小组会议取消。人潮到中午也没有散去，因此立法会也将原定11时进行《逃犯条例》修订的二读大会延后。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 防暴警察待命 示威民众聚集在金钟的立法会大楼周围，蔓延至添马公园。防暴警察在立法会大楼、政府总部外围戒备待命

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会议员与警方交涉 头戴头盔、手撑雨伞的民众与配备长盾的警方在添华道和夏愨道交界对峙，公民党立法会议员杨岳桥和谭文豪在中间调停。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 示威者自备头盔、面罩 这次「反送中」罢工、罢课、罢市的「三罢行动」，参与群众以年轻人居多，大部份都戴上口罩，有的还会加上头盔、护目镜。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警民隔着铁马对峙 示威者于金钟力宝中心外架设铁马，挡住金钟道两条行车线。下午，防暴警察开始用胡椒喷雾驱离民众。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 官方定义为「暴动」 下午开始，大批警员出动橡胶弹、布袋弹、催泪弹和催泪水剂等抗暴手段驱赶民众。香港警方甚至出动凖军事化的特遣镇暴警察「速龙小队」加入清场。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警方施放催泪弹 12日下午约3点开始，警察展开清场动作，一边劝告民众不要和警方冲撞，一边高举「警告:催泪烟」标语，并且朝群众发射催泪弹。示威民众节节后退，没有强力反抗，互相用清水冲洗眼睛。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警盾与雨伞 防暴警察配备的防暴盾分为长方形和圆形两种。长方形的盾牌可以构建成一座流动的高墙，让警方推进防线；圆形盾牌方便携带，有利于警察一手持武器、一手持盾牌防御。相对而言，示威民众要防御催泪烟雾或是警方的其他攻击，只有雨伞可以用。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 香港特首谴责「暴动」 傍晚，香港行政长官林郑月娥透过电视发表讲话，形容在金钟一带的场面令人痛心，谴责「破坏社会安宁、妄顾法纪的暴动行为...已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦都不可能是爱护香港的行为。」

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 「不排除任何可行方法控制情况」 下午4点半，香港警务处处长卢伟聪见记者，指示威者使用危险武器，可以杀人，呼吁民众不要进入金钟，以「骚乱」形容事件。警方发言人说，预计动用警棍、胡椒喷雾、手掷催泪弹等驱赶民众。当他被记者问及会不会使用真枪，他表示不会排除任何可行的方法控制情况。晚上6点，警方发布公告，以「暴乱」形容示威。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 破碎的宁静 在警方的密集驱离之下，大部份民众都已经散去，原先的上万民众只剩下不到百人。13日，立法会附近街道恢复通行，但是垃圾纸屑仍然散落各处，一片狼藉。



同一个事件，站在民众角度却有不同诠释。 理工大学应用社会科学系助理教授钟剑华接受德国之声采访时说，2014年占中时发生7个警察把人带到暗角打人的“七警事件”，在7个警察被判刑之后，香港警察首长也还是不愿意向公众道歉，还维护被告，使得民众对警察印象变差。

钟剑华说: “虽然警察制度在回归前后没有太大改变，但是随着香港人与北京的关系慢慢变差，示威游行增加，担当治安大任的香港警察在执法时，开始给人比较偏重政府的印象... 在示威民众与警察互动的过程中产生许多矛盾，也让香港人对警察的印象改观了。”

6月18日，香港大学民意研究计划公布了1997年以来，市民对香港警务处表现的满意程度调查结果。 当中可以看到，1997年时，市民的满意度净值将近7成，一直到2006年甚至攀升到了78%。 但是之后便逐渐下滑，到最近一次统计的2019年上半年度，满意度净值只有22.3%。 这也就是说，将近有一半的香港人对警察「改观」。

香港教育大学助理教授何家骐曾经在2015年在题为《灼见名家》的撰文中解释，香港人对警察的评价转变，可能与香港公民意识抬头有关。 他认为，在晚期殖民时期和回归初期，香港皇家警队的主要工作是办理重大街头罪案、维持治安，其塑造的负责、专业精神和中立等形象也广泛获得许多市民的认同。 但是在香港主权移交之后，公民意识崛起，官民冲突浮现，香港警察对公民示威、抗议游行执法，其标榜的「政治中立」便会遭到质疑，让警民关系受到伤害。

钟剑华也认为，随着过去几年香港内部的政治气氛越来越激烈，港府在应对香港民众的诉求同时，也逐渐提高警队的能力。 其中，在装备上提高能力尤其明显。 「以前没有水炮车，现在有了。 以前没有那么轻易用布袋弹跟橡胶子弹，但是近年全都用上了。 所以你说政府会不会多一点利用香港警察的能力来加大控制民众，明显是有的。 」

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元朗黑夜：「两个小时由黑帮管治」

对于7月21日元朗的无差别袭击事件，前公务员事务局局长王永平认为是「令人震撼的转折点」，应该另作别论。 他形容那是香港史上第一次的恐怖袭击，更加是对警队声誉的致命打击。 「恐怖之处是，香港一向是以治安良好闻名的国际城市，部分地区竟然有两小时由黑帮管治，警察完全失纵。 这是荒谬和难以置信的，反映政府可能已经无力控制局面。 」

这样的局面在香港上演时，民众对警察执法的申诉管道却是相对不足的。 王永平说，目前监督警队的监警会(IPCC)并没有法定调查权，成员由政府委任，从梁振英任内开始大换血，民主派成员都不获续任，现在几乎由建制派把持。 王永平质疑﹕「监管机构变质，没办法给予市民信心，大多数人根本不认同监警机制度之有效之说。 是否令犯事的警员更加有持无恐？ 这可能是结构性问题。 」从管理公务员的角度来看，他认为政府应该马上把当天的警官停职进行调查。 他相信唯有由法官主持的独立调查委员会才能恢复警队信誉。

钟剑华也表示了相同看法。 他说，“监警会是比较独立的投诉部门，但是第一，其性质比较偏向针对整体的警察情况，而非个别警察的行为来处理；第二，虽然是包括不同人士的委员会，但是最近几年，香港政府在委任时候，越来越倾向跟政府同气的那些人。 你看过去几年去警监会投诉的事件，能够最后对投诉人有利的裁定的，不超过百分之一。 ”

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



至于监警会之外的另外一个救济管道「投诉警察课」，钟剑华说，该单位是警察队里面的一个部门，所以若有感到警察执法不公平而去投诉，几乎等于是警察投诉警察，很难成案。 钟剑华认为，这些原因都让民众失去信心，就算监警会主动出来对反送中的事件展开调查，民众也仍然继续呼吁政府成立独立的调查委员会。

然而，针对成立独立调查委员会的诉求，香港政府至今始终没有正面回应。 24日，鉴于前一周末的元朗无差别袭击事件，民间团体开始酝酿7月27日在元朗举办「光复元朗」大游行。但是，元朗当地十八乡相识委员会主席又去信元朗警区指挥官强烈反对，宣称若警方批准，「一切严重后果由警方负责」。 警察夹在当地乡绅与示威民众的中间，又将再次面对困局，稍不留意，就要跌进骂声里。 对于香港警察，乃至于整个香港而言，这个黑夜还没见到黎明。