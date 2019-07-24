 元朗袭击：″白衣人″是谁？猜疑不止 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2019

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时政风云

元朗袭击："白衣人"是谁？猜疑不止

元朗车站袭击事件成为香港今夏抗议活动令人震惊的转点。警方逮捕的袭击嫌疑人中部分有黑社会背景。上周日（7月21日）夜间突如其来的袭击发生在日间的大规模抗议之后，激起对袭击者背景、动机以及是否有政治纽带联系的怀疑。

Hongkong | Schlägertrupp attackiert Demonstranten (Reuters/T. Siu)

“白衣人”

（德国之声中文网）美联社总结了目前已知的情况：这些"白衣人"故意穿着与黑衣抗议者颜色相反的服装，手持木棍及铁棍，实施了"无差别袭击"。他们抵达元朗站的时间是午夜前一个多小时，由此看来似乎是以黑衣抗议者为针对目标。然而，在袭击中，其他居民也受到殴打。警方抵达时，白衣人已经离开，留下血迹斑斑的站台。45人受伤，其中1人有生命危险。

周一，香港警方拘留了6名与袭击相关的人士。其中部分人来自元朗乡村。其年龄在24-54岁，职业包括司机、小商贩、装修工人等。警方称，部分人有黑社会背景。

香港城市大学研究有组织犯罪的专家卢铁荣向美联社表示，是次袭击的规模显示，这或有可能是由黑社会组织、承诺有报酬、聚集乡民参加的行动。卢铁荣表示，元朗车站附近地区主要由两个黑帮团伙控制：和胜和、14K。通常，这些团伙并不允许其它人在其地盘上动手。

卢铁荣说，如果是像上周日那样的规模，所需要的报酬可能达到1000万港币（约合128万美元）。通常，大部分报酬会落入黑帮头目之手。实际参加的人可能会得到每人2000港币（约合250美元）的酬劳。

美联社报道说，2014年香港占中抗议期间，黑社会分子被怀疑参与殴打示威者。而在1989年天安门事件后，黑社会则曾帮助抗议者逃离中国大陆。"香港黑社会只为钱，不为政治意识形态"，卢铁荣说道。

通常，与黑帮达成协议，需要一名中间人，至于幕后的委托者则往往身份不明。香港特首林郑月娥否认"警黑勾结"的说法。美联社还采访多伦多大学政治学教授王惠玲（Lynette Ong），她认为，尽管元朗袭击的始作俑者身份不清，但袭击者以抗议者为目标，"这显示，其目的是要让抗议活动停下来"。

苗子/凝练（美联社）

 

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