元朗袭击疑云：“动员令”与三合会

（ 德国之声中文网）路透社周五（7月26日）报道称，在7月21日元朗地铁站袭击事件一周多前，一名中国官员曾敦促当地居民赶走示威者。

报道称，中联办新界工作部部长李蓟贻在7月11日一场元朗当地晚宴活动上称，人数众多、不断升级的抗议活动让香港陷入了1997年回归以来最严重的政治危机。他呼吁居民保护他们在元朗的家园、赶走反政府示威者："我们不能允许他们来元朗闹事"。在场民众对李蓟贻此语报以掌声。他还说，即便有一群示威者扔砖头和铁棒，"我们还有一群元朗居民坚持不懈勇于维护社会和平，保护我们的家园"。他反复谈到传统社区与政府之间和谐与团结的必要性--"特别是香港面临风雨之时"。

"动员令"？

元朗区议员黄伟贤周二（7月23日）在香港NowTV的电视节目上表示，李蓟贻的发言"等同是中联办向乡事派下达'动员令'"。在被问道元朗袭击是否是中联办策划，黄伟贤回复"我不敢讲"。

据港媒报道，中联办称，所谓的"动员令"是刻意抹黑，"毫无根据"，并重申谴责任何形式的暴力。

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组织7月11日晚宴活动的新界元朗区十八乡乡事委员会负责人程振明（Ching Chan-ming）也对路透社说，李蓟贻的讲话是积极的，并没有恶意。"他（李蓟贻）怎么可能做出那种呼吁呢？"程振明说，"我不认为那是动员令，他的主要信息是他希望香港保持繁荣、稳定。"

香港元朗区议员麦业成（Johnny Mak）则表示，李蓟贻所言明显是呼吁武力对抗示威者。麦业成对路透社说，"如果他没有这样讲，就不会发生该暴力事件，三合会也不会打人"。

白衣人，黑社会

7月21日，香港元朗西铁站爆发上百名白衣人攻击民众事件。据媒体报道，白衣人故意选择与黑衣抗议者颜色相反的服装，手持木棍及铁棍，实施"无差别袭击"。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。

该暴力事件震惊各界，港警被指没有在第一时间做出反应，社会上也出现对"警黑合作"的质疑。

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与此同时，建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋係我英雄"（你们是我的英雄）。

何君尧因被质疑与元朗暴力事件有关，他的办事处玻璃幕墙遭示威者砸破，就连其父母墓地也遭波及。何君尧父母的墓碑被移动并喷上黑漆，一旁墙上还被写上「官黑勾结」四字。

对于质疑，何君尧解释称，握手时不知道白衣人会打人，否认自己涉及元朗袭击事件。

港警则强调与黑社会"势不两立"，表示未能及时赶到的原因是需要"从其他地区调配警员"。

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"拿钱办事"？

香港三合会组织（黑帮组织）中，最有名的是新义安、和胜和及14K。

香港城市大学研究有组织犯罪的专家卢铁荣此前向美联社表示，元朗车站附近地区主要由和胜和及14K控制。他表示，通常，这些团伙并不允许其它人在其地盘上动手。港警圈内的两位消息人士也对路透社表示，一些白衣人有三合会背景，其中包括和胜和、14K。白衣人的黑帮背景引发指责，称元朗事件中的打人者是"拿钱办事"。

美联社报道称，与黑帮达成交易，一般需要中间人，而幕后的委托者则往往身份不明。多伦多大学政治学教授王惠玲（Lynette Ong）说，尽管元朗袭击的始作俑者身份不明，但袭击者以抗议者为目标，"这显示，其目的是要让抗议活动停下来"。

香港警方曾对媒体表示，在2014年的香港占中运动期间，数百名三合会的黑道人士涉嫌参与殴打和骚扰示威者。

黄伟贤对路透社表示，在元朗袭击发生前几天，他曾多次接到同事的电话，称有事正在酝酿之中。他说，"一些人给我打电话说，我们真的很害怕，请有所作为"。

黄伟贤和麦业成都对路透社说，警方曾告知他们，了解情况并正在处理中。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



王凡/凝炼（路透社，美联社等）