 元朗袭击疑云：“动员令”与三合会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2019

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时政风云

元朗袭击疑云：“动员令”与三合会

谁是元朗事件的幕后黑手？香港黑帮三合会在其中扮演怎样的角色？港警又如何成为了众矢之的？对于上周日的这场暴力事件，一些细节逐渐浮出水面。

Hongkong Auschreitungen bei Protesten (Reuters/T. Siu)

（ 德国之声中文网）路透社周五（7月26日）报道称，在7月21日元朗地铁站袭击事件一周多前，一名中国官员曾敦促当地居民赶走示威者。

报道称，中联办新界工作部部长李蓟贻在7月11日一场元朗当地晚宴活动上称，人数众多、不断升级的抗议活动让香港陷入了1997年回归以来最严重的政治危机。他呼吁居民保护他们在元朗的家园、赶走反政府示威者："我们不能允许他们来元朗闹事"。在场民众对李蓟贻此语报以掌声。他还说，即便有一群示威者扔砖头和铁棒，"我们还有一群元朗居民坚持不懈勇于维护社会和平，保护我们的家园"。他反复谈到传统社区与政府之间和谐与团结的必要性--"特别是香港面临风雨之时"。

"动员令"？

元朗区议员黄伟贤周二（7月23日）在香港NowTV的电视节目上表示，李蓟贻的发言"等同是中联办向乡事派下达'动员令'"。在被问道元朗袭击是否是中联办策划，黄伟贤回复"我不敢讲"。

据港媒报道，中联办称，所谓的"动员令"是刻意抹黑，"毫无根据"，并重申谴责任何形式的暴力。

观看视频 02:09

香港“最黑暗的一夜”

组织7月11日晚宴活动的新界元朗区十八乡乡事委员会负责人程振明（Ching Chan-ming）也对路透社说，李蓟贻的讲话是积极的，并没有恶意。"他（李蓟贻）怎么可能做出那种呼吁呢？"程振明说，"我不认为那是动员令，他的主要信息是他希望香港保持繁荣、稳定。"

香港元朗区议员麦业成（Johnny Mak）则表示，李蓟贻所言明显是呼吁武力对抗示威者。麦业成对路透社说，"如果他没有这样讲，就不会发生该暴力事件，三合会也不会打人"。

白衣人，黑社会

7月21日，香港元朗西铁站爆发上百名白衣人攻击民众事件。据媒体报道，白衣人故意选择与黑衣抗议者颜色相反的服装，手持木棍及铁棍，实施"无差别袭击"。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。

该暴力事件震惊各界，港警被指没有在第一时间做出反应，社会上也出现对"警黑合作"的质疑。

延伸阅读--元朗黑夜：香港警察声誉受重创？

与此同时，建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋係我英雄"（你们是我的英雄）。

何君尧因被质疑与元朗暴力事件有关，他的办事处玻璃幕墙遭示威者砸破，就连其父母墓地也遭波及。何君尧父母的墓碑被移动并喷上黑漆，一旁墙上还被写上「官黑勾结」四字。

对于质疑，何君尧解释称，握手时不知道白衣人会打人，否认自己涉及元朗袭击事件。

港警则强调与黑社会"势不两立"，表示未能及时赶到的原因是需要"从其他地区调配警员"。

观看视频 02:42

「白色恐怖」下的劫後元朗

"拿钱办事"？

香港三合会组织（黑帮组织）中，最有名的是新义安、和胜和及14K

香港城市大学研究有组织犯罪的专家卢铁荣此前向美联社表示，元朗车站附近地区主要由和胜和及14K控制。他表示，通常，这些团伙并不允许其它人在其地盘上动手。港警圈内的两位消息人士也对路透社表示，一些白衣人有三合会背景，其中包括和胜和、14K。白衣人的黑帮背景引发指责，称元朗事件中的打人者是"拿钱办事"。

美联社报道称，与黑帮达成交易，一般需要中间人，而幕后的委托者则往往身份不明。多伦多大学政治学教授王惠玲（Lynette Ong）说，尽管元朗袭击的始作俑者身份不明，但袭击者以抗议者为目标，"这显示，其目的是要让抗议活动停下来"。

香港警方曾对媒体表示，在2014年的香港占中运动期间，数百名三合会的黑道人士涉嫌参与殴打和骚扰示威者。

黄伟贤对路透社表示，在元朗袭击发生前几天，他曾多次接到同事的电话，称有事正在酝酿之中。他说，"一些人给我打电话说，我们真的很害怕，请有所作为"。

黄伟贤和麦业成都对路透社说，警方曾告知他们，了解情况并正在处理中。

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    香港紧张局势难平

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  • Nicht nur die Polizei ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. An einem Bahnhof (nicht abgebildet) attackierten Männer in weißen T-Shirts Regierungskritiker mit Holzstöcken und Metallstangen. Kritiker werfen der Polizei vor, zu spät eingegriffen zu haben. Der bei dem Vorfall verletzte Abgeordnete Lam Cheuk Ting machte Mitglieder krimineller chinesischer Banden für den Angriff verantwortlich.

    香港紧张局势难平

    中国黑社会的袭击？

    不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

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    除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。


王凡/凝炼（路透社，美联社等）

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