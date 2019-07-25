元朗袭击疑云：“动员令”与三合会

谁是元朗事件的幕后黑手？香港黑帮三合会在其中扮演怎样的角色？港警又如何成为了众矢之的？对于上周日的这场暴力事件，一些细节逐渐浮出水面。
（ 德国之声中文网）路透社周五（7月26日）报道称，在7月21日元朗地铁站袭击事件一周多前，一名中国官员曾敦促当地居民赶走示威者。
报道称，中联办新界工作部部长李蓟贻在7月11日一场元朗当地晚宴活动上称，人数众多、不断升级的抗议活动让香港陷入了1997年回归以来最严重的政治危机。他呼吁居民保护他们在元朗的家园、赶走反政府示威者："我们不能允许他们来元朗闹事"。在场民众对李蓟贻此语报以掌声。他还说，即便有一群示威者扔砖头和铁棒，"我们还有一群元朗居民坚持不懈勇于维护社会和平，保护我们的家园"。他反复谈到传统社区与政府之间和谐与团结的必要性--"特别是香港面临风雨之时"。
"动员令"？
元朗区议员黄伟贤周二（7月23日）在香港NowTV的电视节目上表示，李蓟贻的发言"等同是中联办向乡事派下达'动员令'"。在被问道元朗袭击是否是中联办策划，黄伟贤回复"我不敢讲"。
据港媒报道，中联办称，所谓的"动员令"是刻意抹黑，"毫无根据"，并重申谴责任何形式的暴力。
组织7月11日晚宴活动的新界元朗区十八乡乡事委员会负责人程振明（Ching Chan-ming）也对路透社说，李蓟贻的讲话是积极的，并没有恶意。"他（李蓟贻）怎么可能做出那种呼吁呢？"程振明说，"我不认为那是动员令，他的主要信息是他希望香港保持繁荣、稳定。"
香港元朗区议员麦业成（Johnny Mak）则表示，李蓟贻所言明显是呼吁武力对抗示威者。麦业成对路透社说，"如果他没有这样讲，就不会发生该暴力事件，三合会也不会打人"。
白衣人，黑社会
7月21日，香港元朗西铁站爆发上百名白衣人攻击民众事件。据媒体报道，白衣人故意选择与黑衣抗议者颜色相反的服装，手持木棍及铁棍，实施"无差别袭击"。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。
该暴力事件震惊各界，港警被指没有在第一时间做出反应，社会上也出现对"警黑合作"的质疑。
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与此同时，建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋係我英雄"（你们是我的英雄）。
何君尧因被质疑与元朗暴力事件有关，他的办事处玻璃幕墙遭示威者砸破，就连其父母墓地也遭波及。何君尧父母的墓碑被移动并喷上黑漆，一旁墙上还被写上「官黑勾结」四字。
对于质疑，何君尧解释称，握手时不知道白衣人会打人，否认自己涉及元朗袭击事件。
港警则强调与黑社会"势不两立"，表示未能及时赶到的原因是需要"从其他地区调配警员"。
"拿钱办事"？
香港三合会组织（黑帮组织）中，最有名的是新义安、和胜和及14K。
香港城市大学研究有组织犯罪的专家卢铁荣此前向美联社表示，元朗车站附近地区主要由和胜和及14K控制。他表示，通常，这些团伙并不允许其它人在其地盘上动手。港警圈内的两位消息人士也对路透社表示，一些白衣人有三合会背景，其中包括和胜和、14K。白衣人的黑帮背景引发指责，称元朗事件中的打人者是"拿钱办事"。
美联社报道称，与黑帮达成交易，一般需要中间人，而幕后的委托者则往往身份不明。多伦多大学政治学教授王惠玲（Lynette Ong）说，尽管元朗袭击的始作俑者身份不明，但袭击者以抗议者为目标，"这显示，其目的是要让抗议活动停下来"。
香港警方曾对媒体表示，在2014年的香港占中运动期间，数百名三合会的黑道人士涉嫌参与殴打和骚扰示威者。
黄伟贤对路透社表示，在元朗袭击发生前几天，他曾多次接到同事的电话，称有事正在酝酿之中。他说，"一些人给我打电话说，我们真的很害怕，请有所作为"。
黄伟贤和麦业成都对路透社说，警方曾告知他们，了解情况并正在处理中。
王凡/凝炼（路透社，美联社等）
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