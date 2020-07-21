元朗袭击事件仅拘43人   港警被轰「龟速办案」

（德国之声中文网）去年721元朗站逾百名白衣人无差别攻击民众，事件令香港警察多了「警黑合作」的恶名。警方周四（20日）就案件再拘捕6人，时隔13个月累计43人被捕，至今未有人被定罪。

6名最新被捕的男子介乎32至57岁，全是袭击市民的白衣人，涉嫌「参与暴动」及「串谋有意图伤人」罪，其中3人报称无业，另外3人报称为地产经纪丶司机及汽车维修员，当中部分人有黑社会背景。

同案此前已有37人被捕，当中7人被落案检控，涉暴动罪及蓄意伤人罪，将於区域法院审讯。

对比之下，警方自2019年6月9日至2020年7月31日，在反送中示威活动中共拘捕9,664人，检控2,062人，遭检控者的三大罪行分别为「暴动」（662人）丶「非法集结」（322人）及「藏有攻击性武器」（316人），其中暴动罪最高可判囚10年。

关键人物未落网

新界北总区刑事部高级警司陈天柱表示，已掌握部份其他721涉案人身份，但有些人已潜逃，警方已联络外地执法机关协助，并呼吁市民提供资料。

警方此前曾多次表示，「待时机成熟」会作出进一步拘捕行动，言论引起争议。陈天柱被传媒追问时回应称，「时机成熟」是指警方搜集的证据达到检控标准之时，又重申调查721事件从来未有怠慢，强调「就算躲到天脚底，警方都会找到他抓他回来」。

当日遇袭的民主派立法会议员林卓廷批评，警方要多13个月时间调查，只能拘捕多6人，以此进度相信10年都未能将所有疑犯绳之於法。他也批评警方至今未拘捕煽动或策划的主谋及城中知名人物，对「龟速办案」非常愤怒和失望。

在721事件被视为煽动犯案的知名人物，包括建制派立法会议员何君尧，他在案发当天与手持藤条的白衣人握手，表示「辛苦你了」丶「你们是我的英雄」等。何君尧事後多次否认策动袭击，反指林卓廷带黑衣人到元朗挑衅。

而《经济日报》前副社长石镜泉于案发前一天，在建制派「守护香港」集会上呼吁拿藤条丶水喉通「打仔」，他提及的器具与元朗白衣人手持的武器不谋而合。石镜泉事後就言论道歉并辞任副社长。

721办案进度缓慢，坊间也将矛头指向现任警务处处长邓炳强，指其曾任元朗警区指挥官，与元朗「乡黑」关系千丝万缕，他离任该区时曾获元朗乡绅在「黑帮饭堂」小桃园海鲜酒家为其饯行。邓炳强在记者会上澄清，警方与黑社会「势不两立」，重申对所有案件都会认真处理，包括721案。

「反送中」转捩点

去年7月21日晚，大批白衣人在元朗站内外手持棍棒等武器，伏击身穿黑衣丶参加游行后回家的示威者，并无差别攻击该区居民丶乘客及记者，多人头破血流，至少45人受伤，当中包括孕妇，有1人危殆，5人重伤。

期间有影片拍到两名军装警员到车站视察后离开，并没有阻止袭击发生。当晚大批市民到元朗警署报案求助，但警署关闸并停止接听报案。警方在接报後39分钟才到现场执法，而案发后白衣人撤退到附近的南边围村聚集，获警员放行。

721事件的直播画面震惊全香港，令反送中运动的焦点从逃犯条例风波，转为警员滥暴丶警黑勾结问题，催化往后多场大规模示威，示威者也自此提升武力程度，警民冲突越趋激烈。

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李澄欣（综合报导）

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