元朗袭击事件两周年 暴力犯变家园卫士?

(德国之声中文网) 元朗袭击事件本周三(7月21日)届满两周年，根据香港商业电台报道，多名穿着防刺背心的警员分批在港铁元朗站附近布防，并加强截查。

虽然两年过去，香港民众在鸡地及港铁元朗站遭到白衣人随机袭击的画面还历历在目。多家媒体关注，61名被捕的人士中，只有8人遭起诉，7人定罪，并将于22日判刑，有关罪行最高刑罚为7年。

同一时间，遇袭者也有至少16人被捕，包含当时被打伤的立法会议员林卓廷，警方称他参与袭击，事件定性也被逐步导向示威者引起的纷争。

根据立场新闻，从监警会去年发表的专题报告到律政司在此案开庭的陈词内容，袭击事件的论述在这两年由最初公认的「白衣人袭击市民」，演变成建制派所指的「示威者带人入元朗」，以及「示威者不入元朗就不会有冲突发生」。

除了事发导火线有了不同的说法，近日香港网上更出现将事件形容为「元朗居民保卫家园」的说法，香港01报道，香港特首林郑月娥20日被记者问到，会否拿出应对七一刺警案的强硬态度，谴责美化暴力的言论。她说：「对任何美化和认同暴力的言论都感到愤怒。」她强调会谴责这类行为，也指姑息暴力的言论，会对年轻人造成负面影响。

调查报导的发现

立场新闻报导指出，袭击事件中的白衣人被怀疑与当天稍早的「白衣人『保卫元朗』小游行有关」。 2019年7月20日时任《香港经济日报》副社长石镜泉就在「守护香港」集会台上要用藤条等工具「打仔」和「教仔」。到了当天，袭击事件的白衣人也被发现身上带有「守护香港」标志，和几十位手拿「保卫元朗」与「保卫家园」标语和旗帜的人士走在一起，并在其后与当天在场的立法会议员何君尧合照。

虽然石镜泉后来致歉，并表示对于袭击事件「毫不知情」，「守护香港大联盟」相关工作人员也出来否认与白衣人的关系，报导透过监视器画面却发现高度相关。

值得关注的是调查报导也指出了「假讯息」在其中扮演的角色。立场新闻透过大数据追查发现，一条火上加油，号称示威者称「得元朗得天下」有关的贴文由微博建制派网红「风中微尘」，也就是曾接受新华社访问的「香港警嫂」所发出，激怒建制派网民发起反制。该帖其后在Telegram 上被指为「假消息」，但该讯息真正的来源还有目的至今仍无法确认。

首宗国安法案件待宣判

香港民众唐英杰在2020年7月1日驾驶插有「光复香港 时代革命」旗帜电单车撞向三名警员，后成为国安法首案。他被控「煽动他人分裂国家罪」及「恐怖活动罪」等三罪。过去15 天的审讯中，「光复香港 时代革命」的含义与是否与「港独」连结等法庭辩论引起各方关注。

控方代表律政司署理副刑事检控专员周天行与被告唐英杰的代表资深大律师郭兆铭在法庭上就「光复香港 时代革命」作为一旗帜面如何「煽动」，以及这个口号是否「意图分裂国家」有不同看法。双方从「光复」和「革命」千年来在历史上的解读到这个口号如何运用，还有唐英杰如何理解这个口号等多有交锋，也在网路上引发各种讨论。此案将在27日公布裁决结果，预料争议会持续延烧。

(综合报道)

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