元朗袭击事件一周年 警方阻止民众集结

（德国之声中文网）今天（7月21日），香港"元朗721袭击事件"发生一周年。据香港媒体报道，警方表示留意到有人号召市民到元朗车站集结，可能违反《公安条例》及限聚令，呼吁市民不要参与未经批准的集结。

民主党立法会议员林卓廷及尹兆坚偕同多名当日受伤者前往元朗站，准备在其地下空地召开记者会。林卓廷3名助理尚未展示横额，已被多名警员截查。警员指他们涉嫌非法集结及票控他们违反限聚令。

据《Now新闻台》报道，下午3时左右，一批防暴警察在港铁元朗站外戒备，部分范围拉起封锁线，并广播呼吁市民不能逗留。元朗站内，港铁实施人流管制，多个出口关闭，有警员及保安在各处驻守，市民及乘客只能在指定出口进出。

警方重申，进行未经批准的集结有机会违反《公安条例》下的"参与未经批准集结罪"，一经定罪最高可被判处监禁5年。此外，有关行为亦会增加病毒在社区传播的风险及有可能违反《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》订明的进行受禁群组聚集的相关罪行。

报道说，警方又指，明白公众关注去年7月21日于港铁元朗站发生的严重暴力事件，新界北总区重案组一直锲而不舍调查此案，至今已有人被捕，年龄介于18至61岁，当中7人已被控以参与暴动及串谋意图伤人等罪名。由于部分案件已交由法庭审理，警方的调查及部署亦在积极进行中，现阶段不适宜向外透露太多细节，但警方承诺会彻查到底，待时机成熟，便会作出进一步拘捕行动。

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去年7月21日午夜前，元朗车站出现数十名手持棍棒的白衣人，对反"送中"示威者以及当地平民实施了无差别攻击。据《头条日报》报道，事件造成至少有45人受伤，当中包括孕妇，有1人危殆，5人重伤。香港警方对此事件的态度和处理方式受到民众质疑，被认为存在警方和黑社会勾结打压民主抗议运动的嫌疑。

今年5月15日，香港监警会公布了警察处理反"送中"抗议活动的报告。报告批评元朗事件中，警方在报警后40分钟才赶到现场，但结论是警方的"指挥结构"有问题，而不是与白衣暴徒沆瀣一气。舆论认为，这份期待已久的"寻找事实"的报告在很大程度上是在为警员开脱。

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