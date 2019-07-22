元朗暴袭震惊各界 港人质疑「警黑勾结」

(德国之声中文网) 元朗暴行后，港警22日以涉嫌非法集結拘捕6名男子，并称其中3人有黑帮背景。警方表示会继续缉捕行动，绝不姑息。

对于暴力袭击者目前仅以非法集结的名义拘捕，警方强调会在日后检控过程中进一步调查，以及征询律政司意见，不排除会以其他罪名检控。

根据多家港媒报导，元朗在暴力事件后一片死寂。许多店铺不是没开就是下午提早关门。部分政府设施也提早关闭。多数居民都避免外出。

警黑合作?

白衣人袭击当晚，警方被质疑为何迟迟没有现身阻止。其中元朗八乡分区指挥官李汉民曾向记者辩称「没看錶」，不确定自己几点到场。但网上流出一段影像显示，他当晚正与一群白衣人交谈。他在画面中对白衣人表示:「不用担心 」，还轻拍其中一人肩膀。这令民众怀疑，暴力事件可能有「警黑勾结」。香港《立场新闻》22日晚间已传送电子邮件向警察公共关系科和李汉民本人查询这段影像的拍摄时间，并要求警方回应民众质疑。不过目前尚未得到答覆。

此外，建制派议员何君尧也被质疑与黑道挂钩。网上有片段显示，何君尧前晚曾与白衣人握手，并向对方鼓掌、竖起拇指，说「谢谢」，有白衣男则向他说「你是我的英雄」。 不少人因而质疑何君尧涉与事件有关。22日下午，何君尧办事处玻璃幕墙被示威者打碎。

记者犀利提问

特首林郑月娥与官员在事发10几个小时后召开记者会。她在记者会上先谴责示威者涂鸦中共国徽，才说明元朗案，遭到记者炮轰说:「难道涂鸦中共国徽大过元朗的人身安全?」

香港记者利君雅不满官方反应缓慢，也直接提问是否有「警黑合作」，还要求特首「说人话」。

她说:「过往立法会受冲击时，妳凌晨4点都可以开记者会，妳昨晚去哪边?」她也质疑香港警务处处长卢伟聪人力分配有误，并要求警务处再开一次记者会，和公众交待细节。

英美反应

英国政府22日对元朗暴袭表示震惊，并表示将密切关注香港特首林郑月娥对这个案件的调查。英国外交部负责中东和国际发展事务的国务大臣穆里森说:「我谴责一切暴行。我坚决站在合法、和平抗议的民众一边。我们绝不能让少数人的暴力行为给昨天成千上万民众和平、合法的抗议蒙上阴影。遊行是行使他们和平抗议和维护其自由的权利。」

穆里森也表示，英国将继续支持香港的政治自由。他说：「权利、自由和法治对香港未来成功来说至关重要。为了这些，我们将继续挺身而出，强烈发声。」

另一方面，美国总统特朗普22日说，中国国家主席习近平处理香港抗议的方式是负责任的。他说:「我知道这对中国的习主席来说是个非常重要的情势。」他也提到抗争到目前为止都是「非暴力的」。特朗普强调，中方如果想的话，可以阻止示威者，但他不认为中方有阻止他们。他说:「我希望习主席能做正确的事。」

夏立民/罗法 (综合报导)