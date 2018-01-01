元旦大游行 : 香港未絶望 希望在民间

（德国之声中文网）民间人权阵线（民阵）元旦游行于元旦日下午3时出发，以"香港未完蛋，希望在民间"为主题，游行队伍沿途高呼 "特首林郑月娥下台"、"律政司郑若骅下台"、"反对政治打压"和"拘捕梁振英"等号。召集人岑子杰指出，过去一年，多项事件均令港人感到愤怒，忧心和绝望，包括香港众志、工党刘小丽、立法会议员朱凯迪被取消参选资格，剥夺香港人的被选权；此外，没有准则的所谓红线，接踵而来的政治打压；更令人愤怒的是，律政司不就UGL案检控前特首梁振英、律政司司长郑若骅屋宇僭建不被控告，以及沙中线工程等等。岑子杰批评，特首林郑月娥上任后，香港情况较梁振英政府时更差，希望元旦游行能重新团结民间力量。

希望一直在民间香港并未"完蛋"(絶望)

岑子杰强调，民阵希望告诉市民最重要的力量不在议会、法庭或政府，而是在于民间社会。他重申，2003年因为有50 万市民上街抗议，才能守住23条不立法。虽然2014年"雨伞行动"未能成功，香港还未有普选，然而希望一直在民间，香港并未"完蛋"(絶望)。

香港元旦游行

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问时表示，当今香港社会气氛低沉，"一国两制"不断被蚕食；2018年底，又出现律政司不就UGL案检控前特首梁振英事件 ( 前特首梁振英涉嫌收取澳洲企业款项 ) ，而律政司的解释毫无说服力，更扭曲了一向的政策，连前任检控专员也出来反驳她。钟剑华表示，过去一年来，香港市民目睹UGL事件、占中事件的检控、多个案件的复核等，看到香港以及北京政府都意图用大陆那种随意的方式来演译法律。钟表示，尽管政府暂时未能完全支配法庭，然而，这足已使律政署走向"大陆化"。过去一年，钟认为，最大走向恶化的现象是官员的言论风格越来越像中共的官员干部。

钟剑华指出，现今香港社会弥漫着低落的情绪，怒气无处宣泄，一方面看到政府强行霸道，另一方面，拥有权力的人连"毛泽东比耶稣还要伟大"的说话也说出来，这些令到香港市民更加气愤；而官员的态度、言词及口吻，越来越有中国官方色彩，这是令港人难于接受的。

失落及悲观情绪弥漫

钟剑华指出，相比起前几年，2018年的社会气氛还要差。他指出，元旦的主题"香港未元蛋"，证明许多人感到香港已经完了，主题反映一股很强烈的社会情绪，社会上很多人确实失去了希望，失去了动力，就连去捍卫原有的价值及生活方式的动机也感到乏力，甚至放弃；社会上不难听见有些人说储蓄足够款便移民的声音，年青一代普遍感到无所适从，他们把愤怒放在心里，但与此同时也看不见出路，这种失落及悲观情绪非常普遍。2018年底爆发的事件更令香港人忧虑，政府的公信力进一步下挫。根据过往经验及政治理论，但凡政府失去公信力，任何议题都可以充满爆炸性，因为政府已没能力说服市民接纳政府的施政，而2019年几个具争议的政治项目，包括23条立法、国歌法要上马、填海工程要申请拨款丶甚至国民教育也要再讨论，还有区议会选举等； 钟剑华认为，随着政府的威信失效，这些议题将会在社会上引起更大的争议。

钟剑华表示，参与游行是希望唤醒大家要站出来，不要放弃自己。他盼望香港人能够团结起来，悍卫核心的价值及底缐，这样才可以改变建制派只敢担当北京的传声筒，要求他们站在香港人的本位去为香港人发声，这样香港恶化的速度才得以减慢。

相信在关键的时候香港人的力量将会再汇聚

香港众志主席林朗彦接受德国之声访问时表示，自从"雨伞运动"开始，他们就强调，希望在民间。过去几年，他们动员很大力量在立法议会及参选工作，现在参选之路没办法继续，然而他们看见民间仍然有一股力量，可以继续推进工作；林指出，从早前反对政府提倡兴建东大屿人工岛游行，可谓一呼百应为例，看见香港市民仍然很关心香港前途。林朗彦认为，他们相信，希望在民间，是在体制以外，透过街头活动、社会运动丶以及教育宣传的工作，仍然可以去推动及改变社会。林朗彦强调，未来一年香港面对挑战将会更大，包括兴建人工岛、23条立法等争议性的议题，相信会再触动起年青一代。林朗彦深信，在关键的时候，香港人的力量将会再汇聚，大家将会重新站出来。