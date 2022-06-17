允许第三国中转赴华：中国入境限制“微松绑”

（德国之声中文网）据路透社报道，中国驻美国大使馆周五发布通知称，中国将继续放宽对于美国公民的入境限制，允许通过第三国中转再入境中国。

根据新的政策规定，按要求持有有效核酸检测阴性证明的美国公民如果希望入境中国，不管是从美国直飞或者是通过第三国过境，都可以申请所谓的健康码“绿码”。在此之前，大使馆只会给从美国搭乘直飞中国航班的美国公民授予绿码。

中国方面对其它国家的公民也放宽了相应的限制措施。中国驻德国使领馆周五也发布通知，从7月2日开始，自德国赴华人员可以选择从德国乘直航航班或者赴其他国家中转赴华。申请人须在始发地和中转地分别进行检测，并且申请健康码。

在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，包括在入境后实施严格的隔离等。

由于种种严格限制，加上美国和中国之间直飞航班数量有限，即使机票价格动辄上万美金，目前也是“一票难求”。

6月28日，中国国务院发布第九版新冠肺炎防控方案，宣布未来密切接触者、入境人员隔离管控时间，将从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”，降低为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。此前，不少中国驻外使领馆也发布了对外籍人员“适当放宽”赴华签证申请手续的通知。

尽管中国政府部分放宽了赴华签证限制，也把入境后的隔离时间降到“7+3”，但不少海外中国人仍表示回国会遇上许多现实上的困扰，包含机票价格过高、航班稀少，以及登机前必须同时进行多项检测等。



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（路透社等）

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