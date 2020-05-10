 儿童重症为什么越来越多？ | 科技环境 | DW | 17.05.2020

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科技环境

儿童重症为什么越来越多？

近期，儿童出现重度炎症的病例快速增加，引起医生们的警觉。或许，这一现象与新冠病毒有关？不过，有一点很清楚：绝大多数儿童最多只有轻微症状。

Hamburg | Temperaturmesseung bei einem Kind (picture-alliance/dpa/C. Klose)

（德国之声中文网）从4月底以来，一再出现关于感染新冠病毒的儿童病况严重的报道。在巴黎，约15名儿童病情严重，法国卫生部长韦朗（Olivier Véran）深为不安。患病儿童们的症状与俗称的川崎氏综合症群（Kawasaki-Syndrom）相似：血管发炎、连续多日发烧、身上长出皮疹。

此前，英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）已叙述过类似的儿童病例。汉考克表示，相关病症明显系由免疫系统过度反应引起，而其肇因则可能就是新冠病毒。

多国发生

在意大利、西班牙和瑞士，医界人士也报告发生青少年严重感染病例。上周末，美国纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）通报说，该州新近有70多名出现重度炎症的儿童被送医，其中3人不治身亡。美国其它联邦州也报告发生类似病例。

然而，目前尚不明了，这些病例是否真的同新冠肺炎大流行有关。尽管很多儿童患者身上发现有感染病毒迹象，但不是所有儿童患者都这样，而川崎氏综合症群在新冠病毒大瘟疫之前即已出现。

德国儿童感染病学协会董事、慕尼黑大学儿童医院副院长许布纳（Johannes Hübner）指出，在德国，每年有约450名儿童有此疾患，而迄今的统计数字显示，患者数量近来并未增加。

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie (picture-alliance/CDC)

大部分儿童感染新冠都不会出现重症，但是也有不少例外

症候群非正常频发

可是，自英国医生本月初在专业杂志《柳叶刀》上报告此类病例"史无前例频发"以来，在全球各地医生们那里拉响了警报。英国大夫们在报告中指出，在10天内，有8个孩子处于严重感染性休克状态，类似川崎氏综合症群，"而此前，这些儿童都很健康。"

德累斯顿大学儿童医院院长、德国青少年医学协会董事伯尔纳（Reinhard Berner）称，他和他的同事十分重视该报告，他认为，感染新冠病毒的儿童有可能出现某种形式的川崎氏综合症群。

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免疫系统可能反应过度

这种病态的原因虽不清楚，但可能就是因为免疫系统对呼吸道感染做出过度反应，导致产生症候群。而冠状病毒早就受怀疑。不过，伯尔纳指出，在德国，迄今只知有5名儿童在感染新冠病毒后出现川崎氏综合症群。

大多数感染新冠病毒的儿童只有非常微弱的症状，目前，德国登记在案的感染新冠病毒青少年数量超过1万。有多少青少年根本未感觉被感染，人们不清楚。据罗伯特-科赫研究所提供的数字，迄今，有3位20岁以下患者死亡。

只不过，他们身上是否出现过免疫系统过度反应现象，这一点无法确知。根据美国疾病控制与预防中心（CDC）提供的数据，至5月6日，在目前有着全球最多感染病例的美国，共有10名感染新冠状病毒的14岁以下儿童死亡。

凝炼/洪沙/（德广联）

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