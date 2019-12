儿童读物《Metallica大全》问世

(德国之声中文网)还在今年7月,金属乐队即已宣布,11月份就会出版一本儿童书籍。--一个所有乐手们都非常重视的一项工程目:毕竟,他们是热爱家庭的人,并经由其基金会"All within my Hands"(全靠自己)资助公益项目--部分售书所得将流向那里。

采用韵文和插图的乐队史不仅会让有志于投身重金属音乐的青少年,而且也会让铁杆粉丝们感兴趣。吉他手哈梅特(Kirk Hammett)已将字母"K"词条下的内容在先放到了Youtube上,以飨读者。

字母表上的每一个字母都代表了1981年问世的该乐队的一段历史。乐队从始至今的各个阶段都作了介绍。比如,字母"G"代表了"Garage Days"(车库时光),乐队制作音乐的初始期。当时,他们先是模仿Killing Joke 或 Thin Lizzy的歌曲,然后,不断加工,直到大家都满意为止。"Master And Puppets"或 " St. Anger "等歌集、乐队的所有乐手、大量歌曲("E"字头下有"Enter Sandman")、有关金属乐队的粉丝故事,竭尽收入了这本多彩的乐队百科全书里。

"C"条目下的Cliff(克利夫)

有关1986年去世的贝斯手克利夫·伯顿(Cliff Burton)那一章当尤其会让读者动情。在一次巡回演出途中,该乐队的座车倾覆,伯顿遇难。美国最著名硬摇滚杂志《左轮手枪》(Revolver)在先登出了该书在字母"C"项下介绍Cliff Burton(克利夫·伯顿)的两行韵句:

"He played his bass like a master

His music was a gift to all.

Among the greatest musicians in history,

Cliff Burton will forever stand tall."

(大意:他是一名高超的贝斯手,他的音乐是献给每个人的礼物。在所有时代的最伟大乐手行列里,他将永远伟大。)

韵句配以总是全身牛仔服的这位满头红卷发、饰以天使翅膀的乐手的画像。直至今天,乐队依旧在现场音乐会上歌颂他。

本书文字出自出版了多本音乐专著的艾布拉姆斯(Howie Abrams)之手;插图由涂鸦艺术家麦克利尔(Michael "Kaves" McLeer)贡献。麦克利尔2012年即已参与展览""Obey your master",该展览展示了艺术家和乐手们如何从金属乐队那里获得灵感。

Metallica乐队1993年获颁全美音乐奖

周边商品大师

此书扩展了乐队广泛的品牌战略。所提供的产品极丰,很多栏目都包含好多页。除常见的纪念品外,还有一些奇巧之物,例如,给冲浪者穿的氯丁橡胶服、制冷手提箱、圣诞树玻璃球、露营地椅子、售价250美元的袖口。最为昂贵的是"Enter Sandman"表的限量赝品,要价750美元。

该书英文版定于11月26日出版发行。