 儿童读物《Metallica大全》问世 | 文化经纬 | DW | 01.12.2019

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文化经纬

儿童读物《Metallica大全》问世

乐队历史已近40年，可以讲述不少故事了。的确，也已讲了不少故事啦。不过，像《金属乐队大全》（The ABCs of Metallica）这样的介绍这个世上最狂野摇滚乐队的书籍以前还从未有过。

Buchcover The ABCs of Metallica mit Howie Abrams (Permuted Press )

《Metallica大全》封面

（德国之声中文网）还在今年7月，金属乐队即已宣布，11月份就会出版一本儿童书籍。--一个所有乐手们都非常重视的一项工程目：毕竟，他们是热爱家庭的人，并经由其基金会"All within my Hands"（全靠自己）资助公益项目--部分售书所得将流向那里。

采用韵文和插图的乐队史不仅会让有志于投身重金属音乐的青少年，而且也会让铁杆粉丝们感兴趣。吉他手哈梅特（Kirk Hammett）已将字母"K"词条下的内容在先放到了Youtube上，以飨读者。

字母表上的每一个字母都代表了1981年问世的该乐队的一段历史。乐队从始至今的各个阶段都作了介绍。比如，字母"G"代表了"Garage Days"（车库时光），乐队制作音乐的初始期。当时，他们先是模仿Killing Joke 或 Thin Lizzy的歌曲，然后，不断加工，直到大家都满意为止。"Master And Puppets"或 " St. Anger "等歌集、乐队的所有乐手、大量歌曲（"E"字头下有"Enter Sandman"）、有关金属乐队的粉丝故事，竭尽收入了这本多彩的乐队百科全书里。

"C"条目下的Cliff（克利夫）

Gedenkstein Cliff Burton (Public Domain)

贝斯手克利夫·伯顿（Cliff Burton）1986年在巡演途中因车祸不幸去世

有关1986年去世的贝斯手克利夫·伯顿（Cliff Burton）那一章当尤其会让读者动情。在一次巡回演出途中，该乐队的座车倾覆，伯顿遇难。美国最著名硬摇滚杂志《左轮手枪》（Revolver）在先登出了该书在字母"C"项下介绍Cliff Burton（克利夫·伯顿）的两行韵句：

"He played his bass like a master
His music was a gift to all.
Among the greatest musicians in history,
Cliff Burton will forever stand tall."

（大意：他是一名高超的贝斯手，他的音乐是献给每个人的礼物。在所有时代的最伟大乐手行列里，他将永远伟大。）

韵句配以总是全身牛仔服的这位满头红卷发、饰以天使翅膀的乐手的画像。直至今天，乐队依旧在现场音乐会上歌颂他。

本书文字出自出版了多本音乐专著的艾布拉姆斯（Howie Abrams）之手；插图由涂鸦艺术家麦克利尔（Michael "Kaves" McLeer）贡献。麦克利尔2012年即已参与展览""Obey your master"，该展览展示了艺术家和乐手们如何从金属乐队那里获得灵感。

Metallica Band Heavy Metal (Getty Images/C.Bucci)

Metallica乐队1993年获颁全美音乐奖

周边商品大师

此书扩展了乐队广泛的品牌战略。所提供的产品极丰，很多栏目都包含好多页。除常见的纪念品外，还有一些奇巧之物，例如，给冲浪者穿的氯丁橡胶服、制冷手提箱、圣诞树玻璃球、露营地椅子、售价250美元的袖口。最为昂贵的是"Enter Sandman"表的限量赝品，要价750美元。

该书英文版定于11月26日出版发行。

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