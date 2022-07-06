儿童：被遗忘的战争犯罪受害者

（德国之声中文网）当火箭弹击中乌克兰文尼察(Vinnitsa)时，四岁的丽莎正在和妈妈一起去做语言治疗的途中。一段后来在网上传播的视频显示，她当时乘坐的婴儿车空空如也--丽莎和她的泰迪熊躺在旁边的地上。丽莎当场丧命。俄罗斯在7月对乌克兰的袭击造成23人死亡，丽莎是其中的三个孩子之一。

慈善机构救助儿童会（Save the Children）的拉马齐尔(Aurelie Lamaziere)告诉德国之声："乌克兰战争的惨痛事实提醒我们，儿童一再成为最严重的战争受害者，而且往往被人遗忘。"

根据联合国的官方数据，共有5827名平民在乌克兰的战争中死亡，其中包括375名儿童。乌克兰及其西方盟友发誓要追究俄罗斯军队犯下的一切罪责，但这可能是一个漫长而艰难的过程，而且结果如何并不确定。

拉马齐尔说，从法律上讲，儿童受害者往往被人遗忘。针对未成年人的战争罪行很少得到充分的记录、调查和惩罚。

律师冯维斯特豪森(Natalie von Wistinghausen)在柏林贝塔斯曼基金会主办的讨论会中说："儿童往往是司法程序中的一个灰色地带。"她说，关注儿童受害者的法律是有的，但是必须要得以应用。

例如，据欧洲宪法和人权中心介绍，普遍管辖权（Universal jurisdiction）原则规定了一个国家对违反国际法的罪行的管辖权。对于危害人类的罪行，无论被控犯罪人的国籍、居住国或与起诉国关系如何，即使该罪行是在起诉国领土之外犯下的，该国也可以对该人行使刑事管辖权。

这意味着德国法院可以对发生在乌克兰的受害者非德国人的战争罪行进行审判。

德国联邦刑事警察局（BKA）一直在收集俄罗斯在乌克兰可能犯下的战争罪的证据。该警察局负责人明希（Holger Münch）最近告诉《星期日世界报》（Welt am Sonntag），到目前为止，已经收集了这方面的300多件证据。

目前还不清楚德国联邦刑事警察局可能追查的案件是否涉及针对儿童的犯罪。救助儿童会的拉马齐尔说，她希望这一次儿童受害者能够得到公正的对待。

据非政府组织统计，包括乌克兰儿童在内，全世界约有30个国家或地区的4.52亿未成年人生活在战争之中。跟20年前相比，受战争影响儿童人数翻了一倍。其中，有2700万名儿童不能上学，大约有25万儿童被迫参与战争或以其他方式为士兵服务，包括作为性工作者。

德国走在世界前列

2021年，德国一家法院判决杀害伊拉克5岁女孩丽达（Reda）的一名"伊斯兰国"（IS）前成员终身监禁，成为国际头条新闻。丽达生前和母亲都被作为奴隶买卖，经常受到虐待。

一名伊拉克公民和他30岁的德国籍妻子也因涉案而被判刑。

拉马齐尔说，当时德国走在世界前列，表明正义可以在全球获胜。

德国政府人权专员阿姆茨贝格（Luise von Amtsberg）说，德国政府正在推动加强对儿童的权利和保护，包括对经历战争创伤后的儿童提供更好的身心治疗服务。

她说："要做到这一点，我们需要更多资金，并与非政府组织进行更密切的合作。"

拉马齐尔说，乌克兰战争受到全球关注，可能是一个让儿童受害者得到重视的机会。

她说："乌克兰战争可能是针对儿童战争犯罪的一个测试案例。"

戰爭時期的烏克蘭夏令營

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