儿童治疗中的抗生素耐药性正在增加

（德国之声中文网）中耳炎、败血症、脑膜炎--这些疾病如果是细菌感染引起的，那么患儿通常会接受抗生素治疗。然而澳大利亚悉尼大学主导的一项研究显示，如今只有不到50%的抗生素还有效果。

在很多情况下，细菌对于抗生素已经不再有反应，也就是产生了抗药性。人们缺少新的有效治疗手段。这对于婴儿和儿童来说尤为危险，因为他们的免疫系统还没有发育成熟，无法全面抵御入侵的细菌。

所以在给儿童使用抗生素时，不仅要注重药物种类的选择，还应小心控制剂量。而与片剂相比，医生通常开给婴幼儿使用的抗生素更多为口服液形式，这就使得掌握剂量变得困难。因为喂小孩喝下一勺甜味的口服液，总比说服他吞下药片更加容易。

抗生素并不总是必要的

如果存在严重的细菌感染，比如链球菌感染、尿路感染或是上呼吸道感染，那么抗生素是首选的治疗方法。它能抑制细菌生长、繁殖并将其杀死。抗生素起效很快，通常在用药后24到48小时内就能看到效果。

许多婴幼儿都难以避免的一种感染就是中耳炎。根据世界卫生组织（WHO）估计，它是全世界最为常见、传播最广的儿童疾病，且在全球各地都很多见。

患上这种疾病时，耳道黏膜发生化脓，尤其是连接中耳和咽喉的狭窄咽鼓管，分泌物无法流出，从而压迫鼓膜。这会导致孩子发生严重的耳痛。在使用抗生素之后，通常症状很快就会减轻。

抗生素无可替代？

在专业人士看来，并不存在可靠的抗生素替代品。对于一些感染疾病，具有抗菌特性的草药可以提供辅助作用。在呼吸道感染的情况下，用盐水漱口可能会起到缓解症状的作用，而在中耳炎的情况下，德国家庭的"偏方"则是把切碎的洋葱用纱布包起来给孩子敷在耳朵上。

但是在很多情况下，服用抗生素还是最好且最可靠的办法。比如败血症就是一例，在患病之后必须立刻治疗，否则就会发生感染性休克伴有器官衰竭，严重的情况下还会导致死亡。

外部伤口感染可能会引发败血症。如果病原体从伤口进入血液或者淋巴系统，在最坏的情况下感染可能扩散到全身，病情会迅速恶化。不过这种情况相当罕见。

细菌对抗生素产生耐药性的案例越来越多

正确诊断是一切的前提

人们常常忘记的是，只有细菌感染可以用抗生素治疗，而病毒感染则不是这样。所以这时候做出正确的诊断就至关重要了，它是治疗的重要一步。

东南亚和太平洋地区的情况尤其严重。每年，印尼和菲律宾都有成千上万名儿童因无法得到适当治疗而死亡，因在这些地区的抗生素药物种类并不像欧洲这么齐全，或者是因为抗生素已经失去效用。

在这种情况下，正确诊断就显得更为关键。必须识别出致病的病原体，测试抗生素敏感性，然后再选用最具针对性的抗生素。

在过去15年里，世界各地出现的抗生素耐药性案例越来越多，而人们还在等待着新的抗生素药物问世。

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