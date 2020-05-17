儿童感染新冠 后果可能很严重

（德国之声中文网）MIS-C是"多系统炎症综合症"的缩写，是身体某个系统感染--包括感染新冠病毒后儿童可能出现的炎症疾病。这种疾病可能会导致身体组织和心脏受到损害。

慕尼黑大学医院儿科心脏病学和儿科重症监护医学科的负责人尼古拉·哈斯（Nikolaus Haas）说，在各种传染病的影响下，一些体质特别敏感的患者便可能全身出现严重的炎症反应，对儿童来说也是如此。

对多系统炎症综合症的最新研究

在一项研究中，来自得克萨斯州的一个医生团队对39项研究中的662例儿童多系统炎症综合症病例进行了分析研究。这是1月1日至7月25日在全球范围内记录的病例。9月初，该项研究结果被发表在医学专业杂志《柳叶刀》上。

据称，患有多系统炎症综合症的儿童中，在重症监护病房接受治疗的占71％，其中60％的儿童因循环系统衰竭出现休克。将近90％的儿童在进行超声波心电图检查时，医生发现其中一半以上的人患有心脏功能障碍。所有儿童都出现发烧，大多数儿童腹痛、或腹泻和呕吐等症状。十一名儿童死亡，占患者总数的1.7％。

发烧是多系统炎症综合症的典型症状

在大多数儿童的血液中都可以找到新冠病毒的抗体，由于无症状，因此在不知不觉中已战胜感染。但是随后出现多系统炎症综合症之后，在很多情况下症状会更加严重。

哈斯对美国的这项研究持批评态度，他认为这只是相对而言。他说，"在美国众多感染新冠病毒的儿童中，只有极少的儿童出现多系统炎症综合症，" 死亡率极低。

存在因果关系？

自2020年4月以来，关于儿童患上多系统炎症综合症的报道不断增加。德国儿科传染病学会的网站报道说："即使还不能证明直接的因果关系，但是这些儿童的发病时间、聚集性传染以及有些儿童新冠病毒检测呈阳性已经引人注意。"

研究：无症状儿童可传播新冠病毒长达数周

"根据所掌握的资料，儿童不一定是先出现了新冠病毒引发的任何一种典型的呼吸道感染症状后，才导致可怕的多系统炎症综合症。德克萨斯大学圣安东尼奥分校健康科学中心的儿科医生莫瑞拉（Alvaro Moreira）博士说："我们需要继续对这些孩子进行临床观察，了解可能给他们造成的长期后果。"

川崎氏病

所谓的川崎氏病也表现出类似于多系统炎症综合症的临床症状。该疾病通常也与感染新冠病毒有关。与多系统炎症综合症一样，这种疾病在新冠疫情爆发前就已为人所知。日本人川崎富作（Tomisaku Kawasaki）于1967年就对这一以其名字命名的疾病做了描述。距他发现这种综合症已经过去了50多年，但是病因至今不详。

患有这种疾病的人体内也会出现强烈的炎症反应，发烧超过38.5度。哈斯说，川崎氏病和多系统炎症综合症的区别主要是疾病的程度不同。川崎氏病影响的器官不多。病人通常是发烧，肝脏功能受到影响。而多系统炎症综合症通常也累及肾脏、肺和肝脏功能，血液检测指标也显示出炎症反应，白细胞数量增加。''

对患者采取使用免疫球蛋白和糖皮质激素的治疗方法，该疗法已被证明对治疗川崎病有效。

多系统炎症综合症影响的器官多于川崎氏病

德国的情况

几个月以来，德国儿科感染病学协会（DGPI）一直在收集全国所有因炎症疾病入院儿童的数据。 目前已收集了200名儿童的数据，其中40名儿童可以确诊为多系统炎症综合症。 然而92%的儿童新冠病毒检测为阴性。

这说明儿童多系统炎症综合症不一定是感染了新冠病毒的后果。哈斯医生说： "现在在全球范围内有很多新冠病例，当然，也有很多的新冠检测为阳性的患者。在全德国有超过20万的确诊病例，然而只有200名儿童需要住院治疗，其中一名死亡。但是死因并非是多系统炎症综合症，而是应归咎于医院管理层的失误。"

哈斯医生认为儿童多系统炎症综合症或川崎病与新冠病毒有因果关系的可能性不大。

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