儿子坑爹？ 北威州长陷入口罩采购丑闻

（德国之声中文网)口罩采购事件是总部位于北威州门兴格拉德巴赫的时装公司Van Laack自己曝光的。在接受《莱茵邮报》采访时，van Laack的老板冯·丹尼尔斯（Christian von Daniels）顺口提到，州长拉舍特（Armin Laschet，基民盟）的儿子、博主乔(Johannes Laschet，又名Joe)帮该公司成交了一单防护服和口罩的大生意。

没有招标

Van Laack与乔合作多年，后者经常在自己的社交平台上介绍这家公司的衣服。《法兰克福汇报》报道冯·丹尼尔斯说：“我告诉Joe，如果州里需要口罩，可以把我的电话号码给他爸爸。” 结果，州长拉舍特真的在一个周日的晚上打来电话：“两天后，他的工作人员就和我们一起坐在会议室里，我们给他们看了生产的口罩和防护服。”

Johannes Laschet和女友

德国《明镜》指出，今年春天，Van Laack公司接到北威州政府3850万欧元的订单。合同是在没有事先招标的情况下直接与van Laack签订的。之后，北威州警局前后两次订购了125万个口罩，共计400万欧元。

北威州政府一名发言人说：“在3月第一波感染高峰期，市场上几乎没有防护服和口罩。然而，这些都是医务人员的急需装备。"在此期间，州政府为了尽快找到补救措施，尝试和德国各地的公司取得联系。"

德国抗疫大事记（一） 早期传染链迅速切断 德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。

德国抗疫大事记（一） 传染源不明的狂欢节达人 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

德国抗疫大事记（一） 疫情进入“起始阶段” 在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。

德国抗疫大事记（一） 默克尔总理发出警告 但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。

德国抗疫大事记（一） 医疗系统上限不容突破 随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。

德国抗疫大事记（一） 全国大面积停摆 3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。

德国抗疫大事记（一） 政府拨巨资保就业 在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。

德国抗疫大事记（一） 德国空军转运南欧重症病人 在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。

德国抗疫大事记（一） 学校准备部分复课 复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在此后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。

德国抗疫大事记（一） 戴好口罩 准备重启 不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。

德国抗疫大事记（一） 屠宰场里发生疫情 进入5月，德国的疫情全面缓和，社会逐步解封，但是多地依然不时爆出群聚性病例：法兰克福的教堂疑因信众不戴口罩参加宗教活动，导致数十人被确诊感染；下萨克森州一家餐馆内，十多人违规举行私人聚餐活动，导致多人感染；北威州的西肉屠宰场内，许多来自东欧的劳工在工作时无法保持足够的安全距离，下班后也一同居住在狭小的宿舍内，以至于发生了上百人规模的新疫情。

德国抗疫大事记（一） 救汉莎 撑经济 在历时数星期的艰难谈判后，德国政府终于与受到沉重打击的汉莎航空达成了共识，后者将获得总计90亿欧元的各类资金补助，同时也必须接受更为严格的环保要求。欧盟方面一度表示要以反垄断为由阻挡这一补助计划，不过在汉莎方面表示愿意出让法兰克福、慕尼黑枢纽机场起降时刻以及部分机队予竞争对手后，欧盟方面也开出了绿灯。目前，德国政府还在酝酿大规模刺激方案，扶持在疫情中受到冲击的企业、工薪族、家庭。

德国抗疫大事记（一） 救人也为救己 德法两国领导人还在5月中旬建议欧盟共同举债5000亿欧元，补贴给受到疫情严重冲击的成员国以及欧洲企业。欧盟委员会的计划则更进一步：除了5000亿欧元补贴外，还将向西班牙、意大利等疫情特别严重的国家提供2500亿欧元的特别贷款。值得一提的是，5000亿欧元的补贴款，将给欧盟预算造成巨额赤字，计划在今后几十年中慢慢填补，相当于全体成员国共同偿债。该方案遭到了奥地利、荷兰、丹麦、瑞典所谓“节俭四国”的质疑。

德国抗疫大事记（一） 肉联厂突增上千病例 6月中旬，德国北威州的通内斯肉类联合加工厂突然爆发了严重聚集性疫情，超过1300人被确诊感染，连续2个多月一直控制在1.0以下的再生传染数(R值)也突破了2.0。外界批评，通内斯肉联厂工作环境及宿舍环境恶劣，压榨来自东欧的廉价劳工，且无视政府的防疫规定，导致了此轮疫情爆发。 作者: 文山



北威州长拉舍特本人对儿子受到的指控发出愤怒的回应。该州在野的社民党SPD怀疑这是市场营销，因为Joe与一家口罩生产商取得了联系，而后者接拿到了州政府的订单。在一场会议上，拉舍特说：“诽谤一直是北威州社民党的一个组成部分”。

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）发声支持拉舍特，根据北威州《韦斯特法伦报》（Westfälischer Anzeiger）的报道，施潘表示，在新冠疫情期间，必须 "非常灵活地 „采购口罩、测试仪器或呼吸器等器材，可以免去要等待几个月的招标。

德新社指出，未经事先招标就将合同授予van Laack是有法律依据的。欧盟法律规定，在发生意外事件时，可以免去招标这一环节。

一分钱没拿

时尚博主Joe在Instagram拥有9万多粉丝，他曾在波恩大学学习法律。德国《明星》（Stern）周刊2017年的一篇文章这样形容他“他看起来像好莱坞影星瑞恩·高斯林（Ryan Gosling），实际上是北威州长的儿子。”

32岁的Joe也对指控发表了回应，他表示自己在这笔生意中没有收到任何的佣金，并在Instagram提到了当时口罩稀缺的事实。“这不是个人利益的问题，而是有效的帮助。“

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 累计感染人数破百万 罗伯特·科赫研究所（RKI）的最新统计数字显示，截至11月27日，德国的累计感染人数突破百万，其中估计约有696100人已经痊愈。虽然新增感染数字开始趋稳，单日死亡人数却达到新高。德国最新公布的单日死亡人数高达426人，创下疫情爆发以来的最高纪录。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 “轻度封锁”收效甚微 经过年初的有限度停摆，德国较为平缓地度过了新冠疫情第一波。然而在夏季的喘息之后，疫情以更猛烈之势袭卷整个欧洲。随着气温逐渐转凉，德国的感染数字开始迅速上升。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。根据德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）截止11月27日的统计，德国共有约28400个重症床位，目前仅余约6600张空床。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 收紧并延长封锁 德国联邦和各州政府11月25日召开新冠会议，决定延长封锁至12月20日，同时收紧防疫限制。自12月1日起，社交聚会人数仅限两户人家、最多5人（不包括14岁以下儿童）；餐饮业、体育及文化场所的营业及活动将继续受限。此外，若一个地区在七日内每10万居民新增超过200起感染案例，该地区可能面临更严格的防疫措施。德国总理默克尔表示，11月以来的封锁措施迄今只收获“部分成效”，“我们绝不能因为这样的部分成功便沾沾自喜”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 圣诞节还能不能团聚 德国人一年中最重要的节日圣诞节即将到来，民众对于圣诞节期间的防疫措施格外关注。今年德国各地几乎都取消了圣诞市集，节日气氛将不如往年。尽管如此，德国暂时仅将封锁延长至12月20日，民众在圣诞节期间仍可举办聚会，与亲近的家人和朋友共度节日，但人数必须在10人以内。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 如何迎接2021？ 在12月31日的夜间燃放烟花鞭炮一直是德国人跨年必不可少的余兴活动。荷兰出于对新冠疫情期间民众呼吸道健康的顾虑，11月中旬宣布禁止除夕夜施放跨年烟火，德国也一度考虑仿效荷兰颁布类似禁令。德国联邦政府及各州州长经过讨论后，决定不对跨年烟火实施全国性禁令，但将限制人流较大的场所或街道放烟火。具体实施方式将由各州自行决定。德国总理默克尔呼吁民众，节日期间应遵守防疫措施，放烟火时也不得超过10人聚集，并建议佩戴口罩。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 二度停摆 10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 补助帮到个体户 以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 日确诊过万 卫生部长中招 根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 聚焦繁华都市 10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 国内游也受限 随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 偏有人不信 疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 开学了，上课戴不戴口罩？ 8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 度假归来要检测 随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。



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