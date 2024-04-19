「優化」空域？中國啟用M503東向銜接航線

（德國之聲中文網）中國民航局週五（4月19日）宣布，即日起啟用M503航線的W122、W123銜接線由西向東運行。根據公告，調整M503航線及其銜接線，是為了「優化福建地區空域」並「保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力」，且5月16日還會「進一步優化」福州長樂機場進離場空域。

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，此舉目的是「緩解有關地區航班增長壓力……減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利」。

朱鳳蓮還稱，設立、啟用M503航線是「大陸民航空域管理的一項常規工作」，且自從此航線「取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營」。

此前，台灣陸委會曾多次對中國劃設M503及其銜接航線表達不滿。

據台灣中央社報導，陸委會發言人詹志宏今年2月曾說，開放W航線往東飛，「對於金馬飛安影響很大，過去僅是由東向西飛，屬於單向的，彼此可以協調、確保飛行路線……現在改成有進也有出，將會影響台灣現有航路，令人非常擔憂飛安風險」。

中國M503航線（紅色虛線）緊鄰台灣海峽中線（藍線）。

M503為什麼有爭議？

M503航線位於上海飛行情報區，貼近台灣海峽中線西側，也靠近台灣空軍演訓區；它的銜接線W122、W123，則跟台灣本島往返金門、馬祖的航線接近。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今年1月曾向DW分析道，M503緊貼海峽中線，東處台北飛航情報區；若太過靠近，如果航空器臨時出現機械問題，或是天候不佳，就有可能造成航管來不及應對的風險。此外，W航線由西向東飛，也可能對台灣國防防空系統構成威脅。

事實上，兩岸之間因M503航線而起的爭議，至少可回溯至2007年，當時中國便打算啟用該航線，但台灣對此有飛安與國安方面的疑慮，因此向中國抗議。2015年中國重提此事，並開始測試M503新航線；當時中方與馬英九政府協商，同意將航線西移，且只由北往南飛，3條W航線則暫緩實施。

不過，中國在2018年初，片面宣布開通M503北向航線和3條銜接線；今年1月，又片面宣布M503南向航線不再偏西飛行。蘇紫雲當時曾表示，中國此舉是出於「政治考量」。

現階段，中國的班機不被允許直接飛入台灣控制的空域範圍；台灣跟廈門、福州之間的往返航班也會繞道，不直接飛越台海。過去多年來，台海中線是兩岸之間的非正式分界，但近年解放軍機經常跨越中線；台灣執政黨民進黨批評這是「灰色地帶」策略之一，意在對台施壓。

（綜合報導）

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