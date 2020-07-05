“僵尸蛙“——科学家在亚马逊发现的新物种

（德国之声中文网）这名男子的周围一片漆黑，空无一人，豆大的雨点落在他的身上。突然，随着一声声响，他开始徒手挖土，很快便弄得浑身是泥，但他并没有停下，因为他想找到那个发出独特叫声的神秘生物，那是一种人们从未听过的声音。

乍一看，这个场景可能是恐怖片或惊悚片的一幕。但它与《僵尸启示录》毫无关系。这是德国两栖动物和爬行动物专家恩斯特 （Raffael Ernst） 描述他在亚马逊试图识别青蛙的经历。而他的努力并没有白费。

恩斯特为发现一个新物种做出了贡献。该物种被称为 “僵尸蛙”。 虽然其布满橙色斑点的外表颇为奇特，但这种长约40毫米的两栖动物并非不死生物。

“我们起这个名字其实是因为当研究人员从地下把这种青蛙挖出时，（浑身是泥的）研究人员看起来像僵尸，”恩斯特如是介绍。这些动物通常在夜间活动，并发出其物种特有的声音。

德国爬行动物学家恩斯特在圭亚那进行实地工作时发现了这种青蛙

“因此，一旦你听到一种新的叫声，你就可以非常肯定，那是新的物种”，他接着说：“然后你必须把它们挖出来，会弄得一身泥，因为它们藏在地下，通常只有在下雨的时候才会出来。”

发现新物种

恩斯特在南美洲圭亚那的亚马逊雨林度过了两年，大部分时间里他都是一个人，为他的博士研究做实地工作。他最初的目标是以两栖动物为例，调查人为干扰对生物多样性的影响。在这期间他发现了这一新的物种。他将那一刻归功于知识储备和“很多运气”。

从那时起，恩斯特与一群国际研究人员一起努力寻找更多关于这种动物的信息。他们最终描述了三个不同的物种，都来自同一个属，名为赛那蛙属（Synapturanus）。 这些两栖动物在所谓的圭亚那地盾（Guiana Shield）上被确认，该地盾包括圭亚那、法属圭亚那和巴西的热带雨林地区。因为这些青蛙是在如此偏远的地方被发现的，所以人们对它们知之甚少。

恩斯特解释说：“要找到或收集它们并不那么容易，因为它们的活动时间非常短。”根据他们的研究，科学家们估计，属于同一属的物种可能有六倍之多，但它们尚未被发现。

恩斯特对两栖动物和爬行动物的热情由来已久。他回忆道：“我在七岁左右的时候就得到了我人生的第一条蛇。”对于一个如此热爱自己研究领域的人来说，发现一种新的青蛙自然是令人兴奋的。然而，他坦言，发现两栖动物中的新物种并不罕见，“就脊椎动物来说，新发现的物种数量是相当多的，大多数从事野外工作的人终究可能都会遇到新的分类群。”

恩斯特的发现令科学家们心情复杂，因为两栖动物是最濒危的脊椎动物类群之一。恩斯特说：“每当我们发现新物种时，我们也不会忘记同时有物种正在灭绝，而且可能比我们发现的还要多，甚至在我们发现它们之前就已经消失了。”

事实上，尽管僵尸蛙是最近才被发现的，但是它们有可能已经濒临灭绝。

“威胁是多方面的”

亚马逊雨林是世界上最大的生物多样性热点地区，尤其对两栖动物而言。世界上已知的大多数两栖动物物种都来自该地区，那里有超过一千种青蛙。因为两栖动物通过皮肤呼吸，所以它们对水质和环境恶化高度敏感，包括有毒化学品、栖息地被破坏、污染和疾病等等。全球大约70%的两栖动物濒临灭绝。 这是一个警告，表明生态系统，包括偏远地区的生态系统，可能已失去平衡。

对亚马逊来说，恩斯特指出，由于采矿、木材开采、伐木、偷猎和大规模基础设施项目等人类诸多活动——其中大部分是非法的——造成了越来越大的压力，特别是在巴西北部。他说：“威胁是多方面的，除此之外，我们还面临气候变化问题。”

前所未有的破坏

5月到9月的亚马逊旱季是一年中森林起火的高峰期。火势很容易蔓延，因为森林地区受到一系列非法活动的影响，如肆意砍伐、掠夺土地和清理土地——主要是为了将森林变成牛群牧场。

根据巴西国家空间研究所（INPE）的数据，今年5月是连续第三个打破毁林记录的月份。仅在5月份就有1180平方公里的森林消失（比2020年同期多40%）。未来几个月的趋势同样令人担忧。恩斯特说：“我们正在以前所未有的速度丧失生物多样性，而巴西的现任政府不幸地助推了这场灾难。”

亚马逊雨林有超过三分之二的面积在巴西境内。该国的环保人士不断谴责博尔索纳罗政府有意削弱官方环保机构和执法规则。巴西前环境部长里萨勒斯（Ricardo Salles）于今年6月辞职，他因涉嫌参与亚马逊地区的非法伐木计划而受到刑事调查。

环境破坏影响到亚马逊地区生命的各个方面，包括两栖动物，可能也包括僵尸蛙。如果它的栖息地条件被改变，即使名字中拥有“僵尸”二字，这个物种也将不会起死回生。

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