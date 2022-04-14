傳週三有望解封：上海為清零付出了什麼代價？

（德國之聲中文網）上海市衛健委週一（4月18日）證實，上海週日（4月17日）新增3例新冠本土死亡病例。官方表示，三名死者分別為兩名89歲、91歲的女子，及一名91歲男子，各自患有糖尿病、高血壓、冠心病等病史，「3人入院後轉為重症，經全力搶救無效死亡。」

法新社指出，這是上海封城以來官方首次通報新冠死亡病例。中國最後一次通報新冠本土死亡病例，已是3月19日在吉林省東北部的兩名確診者。

與此同時，上海17日全市新增新冠病毒本土病例共2萬2248例（含1萬9831例無症狀），大部分為無症狀感染者，染疫數字仍處高位。

據路透社統計，自3月初病例激增以來，上海已記錄超過32萬例新冠病例。

社會面清零的「軍令狀」

上海封城本週進入第四週，民眾的壓抑與絕望加劇，政府面對的民怨壓力越來越大。路透社週日（4月17日）報導，上海官方已設下目標要在4月20日前實現「社會面清零」，阻絕新冠病毒在「隔離區」以外的地方傳播，並已向各級組織下達此一目標。報導稱，這將使上海進一步鬆綁防疫政策，讓這挫折的城市重新恢復正常生活。

路透社引述兩名知情人士的消息稱，上海要在4月20日之前實現「社會面清零」的新目標，是在最近幾天向該市的共產黨幹部和學校等組織傳達。由於這些訊息沒有公開，他們不願透露姓名。

「國務院工作小組、市委和市政府已要求在17日出現疫情轉折點，並應在20日達成清零狀態。」根據路透社看到的一份複本文件顯示，上海市寶山區黨委書記陳杰在週六（4月16日）的演說中形容，該命令下達的此刻，上海情勢正來到「關鍵時刻」——大眾深陷焦慮情緒，食物供給壓力越來越大。

在演說中陳杰表示：「這是軍令狀，沒有討價還價的餘地，我們只能咬緊牙關，為勝利而戰。也可以說這是一次全面進攻，是扭轉疫情趨勢的最後一戰。」為了達成此一命令目標，將要求官員們加速進行新冠篩檢工作，盡快將陽性病例轉移到隔離中心。

中國對社區層級的清零定義是：在隔離區外沒有出現新的病例。結束社區傳播已成為中國其他封城城市解封的轉折點。例如深圳在上個月實現此一目標後不久，重新開放了公共交通，並讓企業恢復工作。

一名上海居民告訴路透社，她所在的小區居委會週日向居民發出通知，已動員了更多的人力和巴士，以加快將社區的陽性病例轉移到隔離中心。

中國國務院、上海市政府、寶山區政府沒有立即回應路透社的評論請求。

企業復工的白名單

中國經濟和全球供應鏈因上海疫情遭遇衝擊。路透社報導，許多企業領袖對於封城造成的經濟損失越來越直言不諱。有汽車製造商就警告稱，如果他們在上海和鄰近地區的供應商不能盡快恢復作業，將可能被迫完全停止生產。

隨著壓力加劇，中國的行業監管機構15日表示，已經確認了上海666家半導體、汽車和醫療行業公司，為需要優先復工的公司。 上海當局也就企業重啟生產應採取的措施，如儲備醫療用品和提交工廠的預防新冠感染計劃，提供了指導。

根據上海市經信委印發《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，附件中第一批復工的重點企業「白名單」中，包含台灣台積電、日月光在上海的工廠都名列其中。

此前路透社亦報導，特斯拉正準備在4月18日重啟其上海工廠。 大眾汽車和通用汽車的中國合作夥伴上汽集團表示，正準備恢復生產，並將於週一開始進行 「壓力測試」。

封控鬆綁的微調信號

在北京「動態清零」的指示下，上海自3月28日宣布「分區分批封控」，許多居民對於防疫措施感到不滿，抱怨食物短缺、隔離環境簡陋、執法力度過於強硬，中國社交媒體上也湧現大量抨擊當局的聲音。

路透社報導，上週在網路發布並瘋傳的一段影片顯示，有上海居民與身穿防疫服的警察發生爭執，因為警察命令要將居民的房子強制「徵收」收治病人。還有其他流傳的影像片段顯示，居民試圖衝破路障要求食物供應的畫面，表明了上海人們對於封城狀態越來越絕望。

耶魯大學公共衛生學院的副教授陳希告訴德國之聲，奧密克戎的高傳播力注定了「清零」政策的成本效益平衡會迅速傾斜。他說：「由於準備不足，中國正用2020年初我們對該病毒知之甚少時的工具，來應對一場2022年的公共衛生危機。」食物供應短缺、新冠以外的疾病無法獲得足夠醫療照顧，種種壓力和創傷都增加了社會成本。

但在過去的幾天裏，出現了一些微調的信號。比如：禁止封鎖高速公路出口、縮短入境旅客以及與新冠患者密切接觸者的必要隔離時間。陳希認為，「隨著公眾的不滿情緒不斷上升，可能會有更多的調整。」但他也提醒，上海周邊地區感染者的快速增長，可能會阻礙上海的政策調整。

上海模式「幻滅」

面對本波疫情襲擊，曾經的「防疫模範生」顯得應接不暇。人權觀察的中國研究員王亞秋告訴德國之聲，許多她認識的上海人本認為上海方式治理更有效率，「但其實現在證明沒有這回事，因為上海依然受到中央控制。北京說你要清零，上海根本沒有權力。所以這種認為上海自主能力高跟上海與其他城市不同的看法，其實都是幻影。」

她認為上海封城發展至今既荒謬也反應了非科學的做法，不只出現系統性違反人權的情況，許多苦難更是可以避免的，「這說明中國的體制僵化和不透明，完全没有將醫學專家的意見或人們的要求和願望納入決策。」

中國獨立學者吳強則告訴德國之聲，現在看到的「上海模式」是中國政府不斷探索所形成。上海過去兩年一直實行「精準防控」，一個地區出現密集爆發後，盡量在小範圍內進行封鎖，以免疫情擴張。

他說，這是中國地方官員在較發達城市發展出的一個防疫模式，以保持地方的經濟活力，「但上海的大規模封城，代表上海官員的精準防控路線失敗且被中央取代，這是在中央的抑制之下，不得不採取在中國內地其他地區所使用的防疫模式。」

上海配合中央強硬清零，造成民怨迅速累積，形成輕微反抗。吳強認為，這些雖不足以對中國政治造成根本性的影響，但過去被馴服的部分中國中產階級在上海這次事件後，「會意識到美好生活的泡沫。」

「這個泡沫在過去幾年中國政府對各種行業的打擊已經看到，而在封城期間任意極權主義的防疫，他們發現他們得到的政治許諾是泡沫化的。」吳強指出，他們會首先產生悲觀與絕望，「中國在上海的中產階級，都在瘋狂搜索如何移民，如何往海外跑。這是上海中產階級最想做的事，他們不是想要改變，而逃跑或移民是他們主要的想法。」

「在過去兩年多的疫情間，20大的極權體制已經確立下來。上海在這次疫情中，提前看到20大之後極權體制的到來。」

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（採訪記者：William Yang）

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